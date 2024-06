Olga Moreno sufría días antes del inicio de 'Supervivientes All Stars' -el pasado 9 de junio, tan solo una semana antes de volar a Honduras- el mayor golpe de su vida; el fallecimiento de su madre, Rosa Obrero, tras una larga lucha contra el cáncer. Y como reconocía emocionada, aunque no está en su mejor momento había decidido seguir adelante porque es lo que hubiese querido su progenitora, a la que estaba muy unida y a la que dedicaba muy afectada su salto del helicóptero en la primera gala del reality este jueves.

Y tras solo tres días en los Cayos Cochinos, la exmujer de Antonio David Flores ya ha sufrido un bajón al acordarse de su madre que la ha hecho derrumbarse completamente. "Tengo más miedo a todo. No me adapto. Lo que pasa es que la cabeza la tengo allí" confesaba devastada y sin poder contener las lágrimas en un vídeo que emitía 'Fiesta' este domingo.

Lejos de recomponerse y sacar esa fuerza que la convirtió en vencedora de 'Supervivientes' en 2021, Olga ha vuelto a romperse durante la gala de este domingo, cuando al entrar en la palapa ha estallado en llanto y ha reconocido que cree que se ha equivocado al concursar en el 'All Stars' estando tan reciente la muerte de su madre.

"No estoy integrada, pero no por ellos, sino por mí. Se me ha hecho muy grande. No me costaba hacer las pruebas, pescar, hacer fuego... no me costaba antes nada y ahora es como un mundo. No me veo con las mismas fuerzas" ha explicado totalmente hundida, asegurando que "ha sido un mal momento venir".

"Me cuesta tragarlo todo, tengo mi cabeza fuera, no me gusta llorar delante de nadie. Ha sido todo en muy poco tiempo y creo que no debería de haber venido" ha confesado.

Un delicado momento al que se ha sumado su nominación pese a que solo le ha dado su voto Sofía Suescun. Sin embargo, al estar empatada a puntos con la propia Sofía, con Lola y con Marta Peñate, a Abraham García como líder le tocaba desempatar y ha decidido poner a Olga en la palestra y que sea la audiencia quien decida si es ella, Adara Molinero o Jorge Pérez quien se convierte en el primer expulsado del 'All Stars'.