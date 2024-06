‘Aquí no hay quien viva’ no solo fue un éxito de audiencia durante su emisión en Antena 3, sino que la comedia de Alberto y Laura Caballero se ha convertido en una serie icónica después de más de 20 años de su estreno. Es por eso que cada hito o aniversario que cumpla la serie se celebra muchísimo, dándole una gran importancia en redes. Y el día de ayer no podía ser menos.

El 23 de junio de 2004 se emitió por primera vez en televisión el episodio 13 de la segunda temporada, titulado “Érase una boda”, y un total de 5.170.000 espectadores, con una media del 35.5%, pudieron ver en directo la escena en la que el personaje de Paloma Cuesta sufría una caída por el patio tras una discusión con el personaje de Isabel “La Hierbas”. Esto se debió a que la actriz Loles León decidía abandonar la serie tras una discusión con el productor José Luis Moreno. La intérprete pedía un caché en condiciones para continuar en la ficción, que tenía un rodaje frenético, y ante la negativa de este, finalmente se desligaba del proyecto. Por ello, los guionistas decidieron dejar al personaje en coma, viendo si fuera posible retomarlo posteriormente. Y aunque es cierto, tal y como confesó la actriz en una entrevista en Lo+Plus en 2004, que José Luis Moreno retomó negociaciones con Loles para regresar de cara a la cuarta temporada de la serie, esto finalmente nunca sucedió. La ficción recuperó al personaje a través de una doble para terminar atropellándole y matarle unos episodios después, acabando con toda posibilidad de regreso. La intérprete nunca volvió a trabajar con José Luis Moreno, pero sí volvió al universo de los vecinos, aunque ahora en ‘La que se avecina’. Loles volvió a tener relación con Alberto y Laura Caballero, empezando a trabajar con ellos a partir de la novena temporada de la nueva serie, con un personaje totalmente distinto, aunque con algunas referencias a Paloma Cuesta.