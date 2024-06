Por todos es conocida la guerra que hace años emprendió Alba Carrillo contra su antigua jefa, Ana Rosa Quintana. Tras la polémica fiesta de noche vieja en la que se produjo la supuesta infidelidad entre Jorge Pérez y Alba Carrillo y en la que esta última salió mal parada, la vida laboral de la modelo cambió para siempre.

La madrileña acabó fuera de Telecinco, no sin antes denunciar a la productora del programa en el que trabajaba en ese momento Ya es medio día, por despido improcedente y fraude de ley.

Una guerra sin cuartel que la madileña ha aprovechado cada vez que ha tenido ocasión para arremeter contra Ana Rosa Quintana. Esta vez, ha sido en la televisión gallega donde la influencer se ha despachado a gusto.

Duras críticas

Alba Carrillo no contempla un alto al fuego en su ojeriza contra Telecinco y todos los que la hicieron sufrir en su paso por la cadena. Hace nos días, la modelo acudió al final de temporada de ‘Land Rober Tunai Show’ en la televisión gallega y no se mordió la lengua cuando le pidieron que hablase de Ana Rosa Quintana. Algo moderada, la antigua colaboradora de Mediaset advirtió que no tenía nada bueno que decir de la presentadora.

En su paso por el programa, la ex de Feliciano López se enfrentó a una prueba en la que tenía que seleccionar casillas en un panel, las cuales correspondían a distintos famosos sobre los que debía hablar. «A ver, es el último programa ¿eh?… Buen rollo», advirtió el presentador tras explicar la dinámica de la sección.

Cadenas... de váter

«Vale, pero no me llames a mí», bromeó Alba Carrillo antes de arrancar. «No como en Telecinco… Esto no es como otras cadenas, que les gusta…», insinuó el presentador con la boca pequeña, pero la antigua concursante de ‘Supervivientes’ no tenía miedo a pronunciarse. «Sí, porque son cadenas, pero del váter», sentenció la modelo entre risas de los presentes.

Pero el buen rollo que había prometido antes de empezar la sección se esfumó cuando una pieza del panel se dio la vuelta y apareció la foto de Ana Rosa Quintana.

«Es… Bien jodida. Trabajé con ella y fenomenal, ¿sabes? Me dejó sin paro, sin nada», aseveró Alba Carrillo, que en su día demandó a La Fábrica de la Tele, Unicorn Content y a Mediaset por «despido improcedente» y «fraude de ley» tras su precipitada salida de la cadena. Una batalla legal que se saldó con un acuerdo económico entre ambas partes para eludir el juicio.

«Pero no tenías derecho a paro, ¿no? ¿No eras autónoma?», preguntó con mucha curiosidad Roberto Vilar, algo que la invitada respondió con tono irónico y conteniendo la risa. «Sí… Autónoma. Pues eso, que es una cínica. Tened cuidado con ella en las fiestas, que os puede grabar», terminó advirtiendo Carrillo, haciendo alusión a los numerosos vídeos que salieron a la luz de un evento navideño organizado por la productora de Ana Rosa en 2022.