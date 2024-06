Muchos recordarán los inicios televisivos del siempre polémico Rafa Mora. El valenciano fue uno de tantos famosos que se hizo conocido al calor del extinto Mujeres y hombres y viceversa. Una cuna de la que salieron otros influencers como Tamara Gorro, Kiko Jiménez o Julen De la Guerra y que desde que pusieron un pie en Telecinco no dejaron de llenar discotecas, salas de fiesta y demás locales nocturnos en los que multitud de jóvenes se dejaban ver para hacerse una foto con sus "ídolos".

De eso hace ya tiempo y mucho fueron los que se quedaron por el camino y acabaron víctimas de us propio éxito o tirando de anonimato por voluntad propia.

Sus inicios

Sin embargo, uno de los que consiguió hacer carrera de su actitud insolente y cargante fue Rafa Mora, pretendiente de Tamara Gorro y después tronista del programa presentado por Emma García, que, a base de espetar a quien se le pusiera por delante su manido "Me río en tu cara, payaso", logró hacerse un hueco en varios espacios de Telecinco. Sálvame fue el último de los programas en los que el "tete" se dejó ver pero con la cancelación del espacio, acabó adoptando un perfil bajo hasta desparecer de la pequeña pantalla.

Poco se volvió a saber de él, de hecho, no forma parte de la plantilla del nuevo Ni que fuéramos. Hatas ahora, que se ha filtrado que el valenciano no piensa regresar a la casa que le dio la fama sino que está centrado en prepararse las oposiciones a policía local, mantiene una vida alejada de los focos junto a su novia Macarena y sigue cosechando su faceta de empresario con la inauguración de un nuevo negocio de hostelería en plena Gran Vía madrileña.

Adiós a la televisión

Rafa Mora ha puesto un punto y aparte, está en una nueva etapa y no quiere saber nada de la anterior, de la televisión. Prueba de ello fue la inauguración el pasado 19 de junio del restaurante Gran Vía 18, en la propia calle Gran Vía de Madrid. Se celebró una inauguración a la que estaban invitados muchos rostros conocidos, sobre todo por su amistad con los dueños del local, como era el caso del valenciano, y había un photocall para posar ante los medios de comunicación convocados para cubrir el evento. Pasadas las siete de la tarde, Rafa y su pareja Macarena Millán fueron de los primeros en llegar y acto seguido llegó la sorpresa de los reporteros cuando él dejó claro que no iba a atender a los medios porque, tal como explicó, ya no sale en televisión y por tanto ha dejado “esa faceta” y prefiere no hablar.

Sin duda, es algo sorprendente porque si Rafa Mora es alguien conocido e interesa su opinión sobre algo es precisamente por la exposición pública que ha tenido. Algo que ahora prefiere no tener, quizá porque desde que en junio de 2023 terminó ‘Sálvame’ de forma definitiva, él fue de los que prefirió, o las circunstancias le llevaron, a rehacer su vida laboral fuera del foco. Ahora, las redes sociales y sus inversiones en empresas, sobre todo en salas de fiesta y restaurantes, son su modo de vida. Y pronto, con suerte, lo será su trabajo como policía local, para cuyas pruebas ha estado meses preparándose, aunque todavía no se sabe si habrá conseguido la ansiada plaza que su chica tiene desde hace unos años.

De hecho, en sus redes se puede ver como entrena cada día, además de en el gimnasio, algo que él nunca ha dejado de hacer, en pista corriendo, marcándose tiempos…Él mismo ha reconocido que ha sufrido un cambio físico evidente, que ha perdido mucho peso, y que se siente más ágil y mejor que nunca.