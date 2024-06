Denisse Peña es una de las protagonistas de ‘Desde el mañana’, la nueva serie creada por Daniel Écija para Disney+. Por ello, la actriz ha acudido a ‘La resistencia’ para promocionar este nuevo proyecto junto a Gabriel Guevara, aunque han terminado hablando de otra ficción que les toca tanto a Denisse como al presentador del espacio: ‘4 estrellas’.

Peña es una de las actrices protagonistas de la tira diaria de RTVE, que será cancelada el próximo agosto para que en septiembre se pueda estrenar David Broncano y todo su equipo con la llegada de ‘La resistencia’ a la pública. Por ello, la intérprete ha lanzado algún tirito durante la entrevista, en la que en algunos momentos se ha notado tensión en el ambiente.

Todo ha comenzado cuando Broncano le ha preguntado por su tiempo libre, a lo que Denisse ha respondido que “es que trabajo en una diaria también, entonces no me queda mucho rato”. Tras la pregunta de “¿en qué serie?”, Denisse ha sonreído y ha respondido que “¡qué bien que hayas sacado este tema! ‘4 estrellas’, de La 1 de Televisión Española, por las noches”, ante lo que David torcía un poco el gesto.

“A ver, yo quiero pensar que son cosas distintas. Decisiones distintas que se toman por distintos lados… Pero me sabe mal ahora, claro” respondía el presentador, a lo que la invitada espetaba que “no pasa nada. Yo te he traído una piedra para los nuevos comienzos, porque yo os deseo lo mejor”, haciendo referencia a un regalo que le había entregado antes.

Broncano entonces decía que “me has traído una piedra para quitarme el estrés y me has dicho esto para subirme el estrés”, a lo que Denisse respondía que “estaba entre la piedra o mi finiquito, y me he dicho, ‘la piedra es más bonita’”, desatando el aplauso del público presente en el teatro.

Ha sido entonces cuando Grison ha caído, explicando que “ah, claro, que ella se pira porque entramos nosotros”, y ante la afirmativa de Broncano, el presentador ha terminado diciendo que “conozco a mucha gente que trabaja ahí, pero sintiéndolo en ese sentido, hay gente muy talentosa y seguro que en breve vais a tener muchísimos proyectos, porque os lo merecéis”.