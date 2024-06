Mucho se habla sobre los malos resultado de Ana Rosa Quintana desde que se pasara a las tardes de Telecinco para sustituir a Sálvame. La audiencia no acaba de apostar por ella y han elegido por encima de la reina de las mañanas a "Y ahora Sonsoles", lo que hace que los rumores sobre la cancelación de su espacio se disparen.

Por este motivo un colaborador ha hecho la pregunta que todos esperaban: "Oye, Ana Rosa, ¿qué pasa que todo el mundo dice que te vas?

Ana Rosa y su silla

“¿Que yo me voy? ¿Dónde me voy?”, contestó Quintana fingiendo que vive ajena a ese rumor. Y la respuesta fue tan clara como estudiada: "Me voy de vacaciones, vuelvo en septiembre y para entonces aquí voy a estar sentadita”, zanjó Ana Rosa Quintana asegurando su continuidad en Telecinco.

El sobrino de Ana Rosa

Precisamente el autor de la pregunta del millón fue el sobrino de Ana Rosa Quintana, Quique Quintana. Al final del última TardeAR trae una divertida sección con la que revoluciona el gallinero. Su tía siempre le recibe con una sonrisa, ya que sabe que sus ocurrencias le van a hacer pasar un buen rato.

Kike Quintana ha mirado a la directora de 'TardeAR' y ha bromeado con la supuesta salida de Ana Rosa de las tardes de Telecinco: "No nos la quitamos ni con agua caliente". El público que estaba presente se ha empezado a reír ante las disparatadas bromas de Kike.