Los magacines diarios siempre cuentan con multitud de conexiones en directo e invitados, pero el pasado lunes 17 de junio se vivió un gran desencuentro entre la presentadora de uno de ellos y una de sus invitadas. Se trata de Fabiola Martínez, que tras entrar en ‘Y ahora, Sonsoles’, ha tenido un percance con la periodista Sonsoles Ónega.

La venezolana se encontraba en un mercadillo solidario que se ha realizado en favor de la Fundación que ella preside, y el programa de Antena 3 ha acudido para entrevistarla. Pero parece que la pregunta de alguno de los colaboradores le ha molestado más de la cuenta. Ha sido Beatriz Miranda quien le ha preguntado que si creía que el cambio de nombre de la fundación, que ha pasado de tener el nombre de Bertín al de su hijo, le iba a favorecer con todas las polémicas que hay en la actualidad.

Fabiola se ha mostrado molesta entonces: “Es que mezcláis las cosas. Yo no sé cómo hacerlo. Hay mucha gente trabajando en la Fundación, con muchas familias. Ojalá vierais un poquito más allá de la imagen que podemos dar los fundadores. Mezclar la actualidad…”. De golpe ha intervenido Sonsoles Ónega, que explicaba que “yo me estoy sintiendo incómoda, porque me han dicho que estabas advertida”.

“No, no estoy advertida. A mí me dijeron que me iban a acompañar en el mercadillo, y que a lo mejor me hacían alguna pregunta de la actualidad” respondía Fabiola en un tono molesto. Sonsoles entonces tomaba la palabra diciendo que “me haces sentir mal, porque sabes cómo somos”, y ya cambiando el tono al enfado, decía que “me estás ofendiendo un poquito, a mí y a todo mi equipo. Yo por mi equipo mato, y lo sabes. Y si mi equipo te ha advertido de que te iban a preguntar por el tema, yo no tengo ningún interés en preguntarte por nada y lo sabes. Lo siento de corazón”.

Fabiola seguía diciendo que “yo he dicho que no iba a atender que tengan que ver con lo que está sucediendo porque no tiene nada que ver conmigo”, a lo que la presentadora decía que “si a mí me dicen que solo vas a responder preguntas sobre el mercadillo, yo feliz, porque me conoces, y me encanta lo que haces. Pero yo doy la cara por mi equipo siempre”.

El enfrentamiento terminaba cuando la invitada respondía que “a mí me parece fenomenal que des la cara por tu equipo, pero a mí nadie me lo ha dicho y aquí hay gente que forma parte de tu equipo”, seguido de un “yo tengo que sacar la cara por este equipo, por este programa y por esta cadena”, y con Fabiola comentando que “Sonsoles, saca la cara por lo que tú quieras. No me lo habéis dicho. Eso es así”.

Entonces ha sido la reportera que se encontraba en el lugar quien ha cortado la situación pidiendo a su cámara que mostrara que el lugar se encontraba lleno de prendas muy bonitas, ante lo que Sonsoles le ha deseado mucha suerte y éxito en el mercadillo, cuyos fondos van destinados a la Fundación Kike Osborne.