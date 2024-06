Uno de los participantes en la última de las ediciones de La Isla de las Tentaciones ha sorprendido a sus seguidores tras dar a conocer su trabajo. Algo que se ha visto obligado a comunicar tras recibir numerosas críticas en las redes sociales: "Nunca he estado en el paro"

Estamos hablando de Borja González, quien muchos creen que, tras aparecer en el reality de Telecinco, se dedica a vivir del cuento. Nada de eso, tal y como ha explicado él mismo, señalando que "llevo desde los 16 años trabajando". Así, durante todo este tiempo "he trabajado de camarero, de auxiliar de seguridad en conciertos por cuatro duros, fui militar durante más de siete años". Además, aseguró que "mientras era militar trabajaba los findes de semana de portero a la vez que estaba estudiando una oposición, que al final me la saqué y sigo trabajando".

Así que, como señaló, "No he dejado el trabajo nunca. Nunca he estado en el paro". Asimismo, también quiso romper una lanza por el trabajo que suponen las redes sociales: "Yo ahora que lo veo desde dentro, sé que lleva muchísimo tiempo. Es difícil porque hay mucha gente que quiere vivir de ello y no puedo. Para mí es como un trabajo como otro cualquiera".

"La isla de las tentaciones" es un reality show español producido por Cuarzo Producciones y emitido por Telecinco desde el 9 de enero de 2020. Basado en el formato estadounidense "Temptation Island", el programa reúne a varias parejas que conviven con un grupo de solteros durante aproximadamente un mes para poner a prueba sus relaciones.

La primera temporada se emitió del 9 de enero al 13 de febrero de 2020. Los participantes se alojaron en dos villas en la República Dominicana: Villa Playa para los chicos y Villa Montaña para las chicas.

Inicialmente planeado para emitirse solo en Cuatro, la cancelación anticipada de la segunda edición de "Gran Hermano Dúo" llevó a Mediaset España a transmitir el programa tanto en Telecinco como en Cuatro, siguiendo su modelo de televisión transversal. Las galas, presentadas por Mónica Naranjo –también intérprete del tema principal "Temptations"–, se emitieron en ambos canales, mientras que Cuatro se encargó del debate exclusivo, conducido por Sandra Barneda, donde colaboradores analizaban en directo la evolución de las parejas.