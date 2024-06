"El Hormiguero" es un programa de televisión español de entretenimiento y variedades, creado por Pablo Motos y producido por 7 y Acción para Atresmedia Televisión. Se caracteriza por su formato único, combinando entrevistas a celebridades, experimentos científicos, humor, secciones de entretenimiento y juegos con la participación del público en el plató.

El programa cuenta con la participación de dos personajes animados, Trancas y Barrancas, unas hormigas que interactúan con el presentador y los invitados. Cada episodio suele contar con al menos un invitado famoso, que participa en entrevistas, juegos o actividades especiales preparadas para la ocasión.

Además de las secciones habituales, como monólogos de humor, secciones de divulgación científica y experimentos sorprendentes, "El Hormiguero" ha destacado por su originalidad y por traer invitados tanto del mundo del entretenimiento, como actores, músicos o deportistas, como del ámbito científico, literario o de otras disciplinas.

El programa ha sido reconocido tanto en España como internacionalmente, acumulando numerosos premios a lo largo de los años y siendo un éxito de audiencia. Su combinación de entretenimiento, diversión y conocimiento ha logrado atraer a una amplia variedad de espectadores.

A lo largo de todos los años que lleva en emisión, el programa de Pablo Motos ha recibido un sinfín de famosos. Algunos de ellos han repetido tantas veces que hasta se han hecho con la tarjeta platino del espacio, que da un pase VIP a aquellos 'fijos'.

El que nunca se había pasado por el programa había sido Alfonso Guerra. El expresidente del Gobierno visitó el programa de Pablo Motos para presentar su libro 'La rosa y las espinas' y para charlar con el presentador sobre la actual situación política.

El expolítico concedió una entrevista que no ha dejado de acumular titulares y reacciones en las redes sociales a raíz de unas declaraciones que hizo sobre los enanos y los homosexuales. "A mí me dan mucha pena ahora mismo los humoristas, ya no pueden hablar de nada", le espetó a Pablo Motos. "Antes había chistes de homosexuales, de enanos, ahora no", comentó.

Unas palabras a las que rápidamente se sumó Pablo Motos. "Ahora cuando un humorista hace un espectáculo está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar que de lo que sí",apuntó el presentador.

Las palabras de ambos han causado un gran revuelo en 'X' y sobre ello ha querido pronunciarse Bob Pop. El escritor ha compartido una sentenciadora reflexión en la que cuestiona el motivo por el que el programa de Pablo Motos ha recibido ese nombre.

"Lo llaman 'El Hormiguero' porque es un agujero negro donde se refugian insectos cuyos ojos son adecuados para detectar movimiento, pero no ofrecen una gran resolución".