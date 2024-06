El denominado nuevo Sálvame o de forma oficial 'Ni que fuéramos Shhh' ha vuelto a revivir el sentimiento de programa del corazón con exclusivas, imágenes inéditas, muchas discusiones y, sobre todo, mucho humor. Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, María Patiño o Víctor Sandoval se han adueñado de la franja de la tarde desde una cadena minoritaria como es TEN y dando bastantes problemas a las más importantes.

Uno de los grandes factores para su triunfo en esta nueva etapa es la ausencia de censura y vetos. La condición para fichar por TEN era la libertad de expresión y editorial y se la han dado. Sin problema para poder expresarse libremente, los colaboradores, con Matamoros a la cabeza, no han dejado títere con cabeza en los canales rivales.

Los principales ataques se los ha llevado Telecinco, como es lógico, después de la cancelación de Sálvame y el veto a todos los miembros de 'NI que fuéramos Shhh'. Pero el resto de cadenas no han quedado indemnes. Belén Esteban saltó recientemente al recordar las negociaciones que mantuvo con Antena 3 y TVE y que no fructiferaron por decisiones de la cadena.

"Iba a ir de jurado a TVE y, por un tema político, la señora que echaron (Elena Sánchez) me quitó. Me dijeron que era por un tema político. Yo tenía hasta el contrato", expresó Belén Esteban, confesando que estaba previsto que participase en el concurso 'Baila como puedas', que presentó Anne Igartiburu y que no tuvo una gran recepción entre los espectadores.

Pero no fue la única ocasión en la que Belén se quedó a las puertas, con Antena 3 le sucedió una situación similar. "En otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además lo habría hecho de puta madre", señaló la Esteban.

Además, la de Paracuellos quiso dejar un recado a la gran figura de Atresmedia, Pablo Motos, recordándole que el año que viene va a tener una gran competencia en la franja horaria. "Vais a tener mucha competencia con Broncano. Si nos necesitáis a mis jefes, a mis compañeros o a mí, estamos para ayudar. Nosotros sabemos hacer de todo".

Con estas declaraciones, Esteban cerró su punto de vista sobre las negociaciones que mantuvo en verano y que no llegaron a buen puerto ya sea por falta de entendimiento o por vetos de la cadena. Lo que es cierto es que Esteban está en una gran etapa laboral, con el nuevo proyecto de Quickie y rodeada de sus compañeros y amigos.