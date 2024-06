Hoy ha comenzado la andadura de la Selección Española de Fútbol en la Eurocopa 2024, que se juega en Alemania. El combinado nacional se ha medido a la selección de Croacia, y continuará compitiendo contra los equipos de Italia (20 de junio) y Albania (24 de junio). El equipo de comentaristas reunido por TVE para la ocasión está formado por profesionales con una larga trayectoria en la casa, donde destacan Juan Carlos Rivero, como narrador, y Mario Suárez y Vero Boquete como comentaristas.

Estas competiciones son muy comentadas en las redes sociales, donde se publican detalles minuto a minuto sobre el encuentro. Se habla sobre el rendimiento de los jugadores, las equipaciones, los estadios... pero también de otros aspectos menos relacionados con el fútbol. Las bromas y los memes son habituales durante los partidos, que no dejan títere con cabeza.

El mítico narrador Juan Carlos Rivero suele ser objeto de las críticas por sus comentarios durante los partidos, y muchos han reivindicado a los profesionales de Mediaset, que emitió durante muchos años las competiciones internacionales de fútbol. Un usuario de X ha publicado un vídeo reconociendo la labor del trío de comentaristas formado por Manu Carreño, Kiko Narváez y José Antonio Camacho, con apariciones puntuales de Fernando Morientes.

"Éramos felices y no lo sabíamos"

El vídeo, que acumula más de 655.000 reproducciones, repasa algunos de los mejores momentos de este equipo de periodistas deportivos y exfutbolistas. La reacción de Camacho al gol de Iniesta que supuso la victoria en el Mundial 2010 o la publicidad constante de la película 'Operación Camarón' son algunos de los momentos favoritos de los internautas.

A la publicación le acompaña el texto "Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde", y muchos usuarios de X han compartido sus impresiones sobre el trío de comentaristas de Mediaset: "Estoy destrozado", bromea uno de ellos. "Esta Eurocopa ya no merece la pena verla", añade otro. "Éramos felices y no lo sabíamos", remata un usuario, resumiendo el sentir general de la red social sobre la diferencia entre los comentaristas de TVE y Mediaset.