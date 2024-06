'Supervivientes All Stars' promete ser el formato que revolucione la televisión durante este verano. En esta edición del programa de Telecinco se enfrentarán algunos de los exconcursantes que más huella dejaron, combinando ganadores y finalistas de las ediciones más significativas.

A la explosiva lista de nombres revelados hasta la fecha, donde encontramos a Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Blach, Olga Moreno, Logan Sampedro, Lola Mencía, Alejandro Nieto y Marta Peñate, se le suma uno de los ganadores más recordados del concurso de supervivencia: Abraham García.

La vida de Abraham García desde su desaparición

Los más seguidores del formato recordarán a ese joven Abraham que arrasó en su edición de 2014, hace ya 10 años. Un tiempo en el que ha cambiado mucho, pero en el que no ha conseguido deshacerse de su gran cariño hacia 'Supervivientes', queriendo darle una nueva oportunidad.

Tal como el propio Abraham García ha explicado este jueves, cuando Jorge Javier Vázquez ha anunciado su participación en el 'All Stars', la vida le ha ido muy bien desde su desaparición por completo del foco mediático.

A pesar de que sus inicios le coronaron como un 'chico reality', después de su paso por programas como 'Gandía Shore', 'Super Shore', 'Doble tentación' e incluso 'Mujeres, hombres y viceversa', el joven madrileño se desprendió por completo del mundo televisivo y se centró en su vida como DJ e 'influencer'.

De hecho, tan bien le van las cosas al concursante que su motivación para volver a Honduras de la mano de Telecinco es "pasarlo mal" para valorar todo lo que tiene: "Hay que, a veces, pasarlo mal para darnos cuenta de las cosas que tenemos y de las cosas simples. A veces uno estando aquí se acomoda", ha reflexionado.

No descarta enamorarse

Por otra parte, García tiene muy claro que la mejor decisión es participar en el programa estando soltero: "Voy sin pareja, y eso es maravilloso. La otra vez fui tocado. Las compañeras que he visto que van, van casadas, pero bueno...", ha confirmado, sabiendo que en el plató también se encontraba Kiko Jiménez, actual pareja de Sofía Suescun.

A pesar de ello, el joven ha acabado por ser totalmente sincero y confesar frente a Kiko que Sofía Suescun es una de las concursantes que más le llama la atención, ya que siempre la ha encontrado muy interesante. Jorge Javier recibió la declaración entre risas y Kiko, aunque lo intentó, no consiguió disimular la poca gracia que le hacía. Aun así, aseguró que era normal que Suescun le gustase porque, ¿a quién no le iba a hacer gracia la hasta ahora imbatible 'chica reality'?

"Lo importante no es participar, es ganar"

Como una vez dijo la mismísima Dakota en 'Supervivientes 2019': "Lo importante no es participar, es ganar". Esa misma filosofía se ha aplicado el flamante ganador de la edición de 2014 que, tal y como ha asegurado en su vídeo de presentación publicado en las redes sociales del programa, está de vuelta, "porque hace una década que aquí el señor ganó 'Supervivientes' y eso de que lo importante es participar es mentira". Lo tiene claro: "Yo voy a ganar", proclama.

El preferido de Jorge Javier

Está por ver si ese primer puesto vuelve a ser para Abraham García. Aunque, si por Jorge Javier Vázquez fuese, quizás le hubiese dado el premio allí mismo. Y es que el presentador no se cortó un pelo al demostrar su debilidad por el concursante: "Para mí es muy difícil que vayas, porque un presentador debe ser neutral y yo contigo nunca lo he sido, me pareces espectacular. Abraham es encantador", ha confesado frente a toda la audiencia.