"Gracias a Dios esto se ha arreglado". Esas han sido las palabras de Bertín Osborne tras reconocer que el hijo de Gabriela Guillén también es suyo. "Hay un menor de por medio con lo cual no vamos a hacer un circo" (...) "He dicho que es mío y ya está", trataba de zanjar.

No obstante, las dudas continúan sobre la realización de su debatido test de paternidad así como sobre su relación con el bebé. En este sentido, Bertín Osborne reconocía que aún no lo conoce aunque dejaba caer que "todo se andará". "Hemos hablado y como os digo, no hay ningún problema", reafirmaba.

El Turronero fue el mediador del "buen rollo"

Tal y como se había especulado, José Luis 'El Turronero' ha sido la persona que ha mediado entre ambos: "Hay una persona que es amigo de los dos, que se ha preocupado y ha ayudado para que todo esto sea de buen rollo".

Bertín, emocionado con Fabiola: "Es para comérsela"

Bertín Osborne también ha confesado que habló con Fabiola y sus palabras le emocionaron mucho, tanto que se aguantó las lágrimas ante los periodistas: "La persona que más me emocionó con lo que ha dicho ha sido Fabiola, en media hora de conversación... es para comérsela".