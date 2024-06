Bertín Osborne y Gabriela Guillén publicaban este miércoles por sorpresa un comunicado anunciando que el presentador ha reconocido al hijo de la paraguaya, poniendo fin a uno de los culebrones de la prensa rosa. Un giro inesperado antes de la esperada prueba de paternidad que ha sorprendido a todos, incluso a su familia y allegados. Por cortesía, Bertín Osborne informó previamente a su ex Fabiola Martínez del comunicado que iba a hacer público con Gabriela. "No lo valoré, simplemente lo agradecí que me lo comunicara con antelación a que salieran los medios y ya está", ha explicado.

No obstante, Fabiola opina que "nunca es tarde para hacer las cosas bien", evitando responder a la pregunta de si sus hijos Kike y Carlos tendrán relación con su nuevo hermano, fruto de la relación con Gabriela Guillén: "Bueno, yo no voy a hablar de mis niños, lo siento" ha concluido, dejando entrever que los pequeños todavía no conocen la noticia "porque eso le corresponde a su papá". "Es su decisión, nada más. Habrá que preguntarselo a él", ha abundado.