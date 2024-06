El paso de Laura Matamoros por Supervivientes no ha sido discreto sino bastante agitado y las críticas han terminado por pasarle factura.

Parecía que la creadora de contenido había hecho caso omiso a todos los comentarios. Sin embargo, lejos de ser así, Matamoros ha considerado necesario hacer 'un parón' y 'desaparecer' durante una temporada.

"Me voy. Necesito y mucho desconectar y descansar emocionalmente. Desde hoy voy a hacer un pequeño rehab de unos días y quiero centrarme en mi. Estoy muy saturada emocionalmente".

"Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabía. Pero, he dado lo mejor de mi y también lo peor" ha comenzado, reconociendo que aunque en Honduras "he aprendido de mi y de mis compañeros, de mis errores se puede aprender", "tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí". "Durante este tiempo y trayectoria en SV he aprendido una vez mas q superarme a mi misma, es una cuestión de actitud".

Palabras para Kiko Jiménez

Muy sincera, Laura reconoce que "mi cabeza se quedó en Limbo con Kiko y todo lo bueno que he vivido ahí, que es con lo que me quedo del concurso". "Me da pena tener que expresarme de esta manera y no estar para darle un abrazo y recordar SOLO los buenos momentos, porque la convivencia es difícil…pero, para mi ha sido alguien q en este camino me lo hizo fácil y sobretodo lo malo, por mi parte lo dejé en la isla cuando nos pedimos perdón" ha confesado.

¿Justo ganador de Supervivientes?

"Para mi, ha sido esencial y sobretodo como espectador, pero aquí discrepo en que igual que yo conozco un kiko que NO es como se ha dejado ver estos últimas semanas, creo q deberíamos hacer un pequeña reflexión y VER, y dejar que SV tenga un camino NATURAL y un ganador justo. Muchas veces el COMPLACER se nos da la vuelta, y nos CONFIAMOS. Pero NO depende de nosotros" ha apostillado, criticando que el concurso no tendrá al ganador que se merece.

Los momentos más relevantes de Laura Matamoros en Supervivientes

Pelea con Kiko Jiménez: Laura tuvo una intensa pelea con su compañero Kiko Jiménez que se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. La discusión fue tan acalorada que Laura expresó su deseo de abandonar el concurso. Evacuación por el temporal: Tras la pelea, la organización decidió aislarla en Cayo Paloma, pero un fuerte temporal obligó a evacuarla de urgencia debido a las peligrosas condiciones meteorológicas. Laura expresó su agradecimiento al equipo del programa por su ayuda durante esta situación. Expulsión definitiva: Finalmente, Laura Matamoros se convirtió en la cuarta expulsada definitiva del programa. Aunque su salida estuvo marcada por momentos emotivos, incluyendo un abrazo de despedida con Kiko Jiménez, Laura mostró alivio al dejar atrás las dificultades del concurso y mencionó estar ansiosa por disfrutar de una comida adecuada tras semanas de privaciones.

Laura Matamoros piensa muchas cosas de las que ha hecho o dicho no se han entendido "por falta de información, que hace que "no lleguen a entenderse conversaciones o contextos". "He hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón", concluye.