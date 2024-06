La salud de Isa Pantoja no está pasando por su mejor momento. La hija de la tonadillera lleva semanas arrastrando un gran malestar por el que se vio obligada a acudir a urgencias hace unas semanas.

Después de que le diagnosticaran una infección en las vías respiratorias y le dieran un tratamiento para calmar su malestar, ha sufrido otra crisis por la que se ha asustado mucho y así lo ha compartido con sus seguidores a través de su perfil de Instagram.

"Lo que me ha pasado es muy fuerte. Yo de verdad tengo miedo de morir", explicó en sus stories. "Ya sabéis que yo vengo arrastrando una bronquitis, y de ahí me dio una crisis de asma hace más o menos tres semanas, tuve que ir a urgencias y todo porque pensaba que me iba al otro mundo".

"El médico me mandó un inhalador y una pastilla. Hasta ahí guay, porque la tos que tengo no es una tos con mocos, sino que es tos seca. Tengo la nariz un poco taponada, pero durante el día bien, toso algunas veces, pero ya está".

"No me entra nada de aire ni por la nariz ni por la boca. Fatal, de que me asfixio", reveló con angustia. "Me paso un minuto tosiendo, que para mí son 10 minutos eternos, con ganas de morirme.

"Iré a que me sigan haciendo pruebas porque las crisis son cada vez más seguidas", concluyó confirmando que no es "apnea del sueño".