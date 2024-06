Ana Rosa Quintana es todo un referente en televisión, y aunque lleva muchísimos años frente a programas diarios en directo, la presentadora sigue al frente de las tardes de Telecinco con su 'TardeAR'. Pero los años van avanzando, y por ello, su colaboradora Marina Rivers la ha invitado a su pódcast de Podimo '¿Te la sabes?' para conversar, y han terminado hablando del tiempo que Ana Rosa quiere permanecer en televisión.

La influencer ha empezado el tema preguntándole si la gente le dice que ya es mayor para dedicarse a la televisión, a lo que la presentadora ha respondido que "a muchos les encantaría. La verdad es que ya estoy un poquito pesada. Debería dejar ya un poquito de paso. Aunque yo le doy muchísimas oportunidades a los jóvenes. Nosotros promocionamos muchísimo a nuestra gente. Un gran porcentaje de los presentadores que están triunfando ahora mismo en la tele, han nacido con nosotras", haciendo una clara referencia a Sonsoles Ónega, su principal rival en las tardes de Antena 3.

Finalmente, Marina Rivers ha sido clara y directa, preguntándole por el tiempo que le queda en televisión: "No lo sé, lo que la gente quiera y lo que yo considere que sea el momento de marchar. Creo que es muy difícil irse, pero hay que saber hacerlo. Yo le tengo dicho a mi equipo que un día me digan 'Ana, ya'. Pero creo que llegaré yo antes".

Ana Rosa ha continuado confesando que no pensaba que empezaría las tardes: "Yo creo que ahora ya estoy un poco fuera, no pensaba empezar un nuevo proyecto". Además, ha añadido que "ha sido por todos los cambios en Mediaset y porque estuvieron muy pesados en ponerme las tardes, si hubiera seguido en las mañanas hubiera aguantado 1 o 2 años más, y ya", terminando su discurso al decir que "con las tardes tengo una responsabilidad de equipo y no puedo dejarles en la estacada, pero llegará un día en el que se den las circunstancias".