Anabel Pantoja se convertía este martes en la portada de la revista 'Lecturas' en la que anunció un auténtico bombazo. La sobrina de Isabel Pantoja ha desvelado que está embarazada de cuatro meses y que espera su primer hijo junto a su novio David, el fisioterapeuta de su tía.

La pareja, que acaba de celebrar un año de relación, llevaba tiempo "buscando el bebé". Y como desvela en la exclusiva, en octubre del año pasado se quedó embarazada, pero "no pudo seguir adelante. Fue de muy poco tiempo". "Un palo", en sus propias palabras, que hizo que en esta ocasión decidiesen esperar "los meses de seguridad". "Tenía miedo, no quieres ilusionarte por si no sale bien, pero el doctor me ha dicho que está todo perfecto y estoy mucho más tranquila" confesó.

Las felicitaciones no han tardado en llegar por parte de amigos y los seguidores de sus redes sociales y por supuesto de 'TardeAR', programa en el que colaborada la sobrina de Isabel y al que también les ocultó que estaba esperando su primer hijo.

Según desveló la revista 'La Razón', desde el programa estarían "muy disgustados con la actitud de la sobrina de Isabel Pantoja al ocultarles su embarazo. Ya le han reprochado que no contara nada al mismo tiempo que desvelaba su futura maternidad en una revista, porque se han enterado por terceras personas". Aunque unas horas después de que saliera la noticia quisieron contactar con ella para felicitarla en directo.

"Estamos contentísimos, encantados. Aquí se sabía, no porque lo hayas dicho, sino porque has hecho unos viajes y los compañeros… Cada madre tiene derecho a hacerlo público", le dijo Ana Rosa durante la llamada. "Muchísimas gracias por haberme respetado", dijo Anabel que confesó que todavía desconocen el sexo del bebé.

"Lo vamos a saber toda mi familia y mis amigos juntos porque quiero vivir ese momento", anunció confirmando que todavía no ha pensado en nombres.

"Que tengas un embarazo maravilloso. Es la etapa, para mí, una de las etapas más bellas, maravillosas y emocionantes que se pueden tener", le deseó Ana Rosa. "Yo hubiera tenido 7 niños si hubiera podido, pero los últimos los tuve muy tarde".

"Te voy a dar un consejo como doctora Quintana, casi abuela, deja de comer. Verdura, fruta, cosas a la plancha…", le espetó entonces Ana Rosa a lo que Anabel respondió que se está "esforzando en comer cosas que no como nunca como la fruta."