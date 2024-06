Maite Galdeano llegaba a Superviventes para encontrarse con Rubén Torres, que se quedaba de piedra al verla y saber que era ella, la persona de la que tanto había hablado con Kiko Jiménez y tanta curiosidad tenía por ponerle cara. Como les comunicaba Jorge Javier Vázquez, Maite iba a poder pasar la noche en 'Cayo Paloma' junto a todos los supervivientes, aunque también encontraba el momento de estar hablando en la intimidad con el bombero, como también este era el encargado de enseñarle la playa.

"Me voy a acomodar en la cama con mi chico", aseguraba la madre de Sofía Suescun y, ambos, aprovechaban este momento de la noche para conocerse. Maite confesaba sus cosas buenas aunque también las malas, aunque él no ponía ningún problema a esto. "Me estás poniéndo muy contenta, ¿nos besamos?", se lanzaba Maite a preguntar y Torres le daba un 'pico' en la boca.

Pero esto no acababa aquí, a la mañana siguiente Rubén le mostraba sus bailes más sensuales mientras ella estaba tumbada en la arena, algo que la iba conquistando poco a poco: "De momento, eres como a mí me gusta, luego veremos si te portas bien". Pero esto se quedaba aquí porque era el momento de que Maite se despidiera de Honduras y de todos.

Rubén, desde Honduras, confesaba a Sandra Barneda en 'Conexión Honduras' que todo fue muy bonito, idílico, que Maite es muy simpática y que por eso terminó dándole este beso: "Me dejé llevar". Además, relataba lo que más le había gustdo de conocerla: "La buena energía, está sonriendo, es muy natural, explica todo como lo piensa. Es muy alegre y enérgica y eso me encanta".

Maite, desde el plató reaccionaba a esto: "Le he gustado y eso es lo bueno, me ha dicho que le espere". Y recordaba como "muy bonito" el momento que compartían juntos en la noche de Honduras mientras se conocían.

La reacción de Kiko Jiménez

Kiko Jiménez ha dicho definitivamente adiós a Honduras en la gala de 'Supervivientes' de este domingo. Por su parte, Blanca Manchón continua. Un Kiko que era incapaz de contener las lágrimas al ver que su aventura había acabado. No obstante, ha luchado hasta el final todo lo que ha podido junto a la windsurfista, después de no salvarse durante la pasada gala y el programa darle una oportunidad más de, junto a Blanca Manchón, continuar en el programa. Un Kiko que se enteraba antes de poner rumbo a España del beso entre Maite Galdeano y Rubén Torres.

Sandra Barneda le mandaba un emotivo mensaje a Kiko tras ser el expulsado definitivo: "No te tienes que sentir mal. No me gustaría que salieras de esta aventura con una mala sensación. Aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más y sin quejarte, no es nada fácil". Kiko rompía a llorar tras escuchar las palabras de la presentadora y se llevaba la mano a la cara. "Me estoy emocionando contigo", confesaba Sandra, para posteriormente decir que "solo los grandes pueden llegar tan lejos como vosotros". "Es muy duro. Pero cuanto más duro es más cuenta te das de los sentimientos que puedes sentir aquí. He vivido cosas maravillosas, como cuando vino Sofía a verme aquí. Ha sido increíble", subrayaba Kiko Jiménez, roto por completo. Tras sellar su paso por el reality de Telecinco, Sandra Barneda todavía tenía algo que contarle. O mejor dicho, Maite Galdeano, madre de su novia Sofía Suescun.

En cuanto al beso de su suegra, Kiko ha sdo muy claro. "Me alegro por ti. Con el amor tienes mucha suerte", bromeaba Kiko. Eso sí, lo que no haría el colaborador de Telecinco es compartir mesa en Nochevieja con Torres: "Para un amor de verano lo veo genial, pero ya está". Y es que es de sobra conocida la no muy buena relación que han mantenido Kiko Jiménez y Rubén Torres en Honduras, con algún enfrentamiento que otro.