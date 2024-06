Todavía continúa la resaca de la celebración de la 15ª Champions League del Real Madrid, conseguida tras vencer al Borussia Dortmund por dos goles a cero el pasado sábado por la noche. El estadio inglés de Wembley acogió la 17ª final disputada por el equipo blanco, y los festejos continuaron durante la noche y el día siguiente en Madrid, con autobús y visita a Cibeles incluida.

La plantilla entrenada por Carlo Ancelotti se dio un baño de masas por la capital de España, totalmente entregada a su equipo. El Real Madrid comenzó su recorrido con una parada en La Almudena y continuó con un pasacalles que atravesó la Gran Vía hasta llegar a la plaza de la Cibeles. El club blanco estima en un millón las personas que se echaron a la calle para disfrutar de la victoria europea.

La visita a los máximos representantes de las instituciones madrileñas, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, con todo el protocolo que acostumbran estos actos institucionales, no tuvo nada que ver con la celebración en las calles, donde pudimos ver a los jugadores totalmente entregados a la causa y a Ancelotti repitiendo la mítica fotografía con el puro de la victoria.

Los famosos tampoco han desperdiciado la ocasión de celebrar la 15ª victoria del Real Madrid en la Copa de Europa. Muchos de ellos ya se habían revelado madridistas confesos, y otros han sacado a relucir su afición con este nuevo triunfo. La que siempre ha mostrado su apoyo a los blancos ha sido Terelu Campos, que ha publicado un vídeo en Instagram para celebrar la nueva "Orejona".

"Cuidado con el líquido, que produce dolor de cabeza"

En el vídeo, Terelu, ya sin voz después de haber vivido el partido a flor de piel, viste una camiseta del Real Madrid: "¡Hala Madrid, Hala Madrid! Decimoquinta Copa de Europa", dice pletórica. También porta dos copas de balón, una en cada mano, con un refresco de cola y hielos: "Una copa no, dos, y quince porque no me caben", afirma en el vídeo.

Las redes han respondido en tropel a la euforia de Terelu. Uno de los comentarios con más interacciones ha sido del tertuliano Pipi Estrada: "Madre mía. Por mí te hiciste madridista, que te llevaba al Bernabéu y nos íbamos de cena con Iker y el doctor Martín. Jajajaja, cuidado con el líquido, que produce dolor de cabeza…". "Así me gusta, con dos copas en la mano", comenta otra usuaria. También ha habido otros comentarios criticando a la tertuliana, acostumbrada a la polémica tanto en televisión como en redes sociales.