La princesa Leonor está siempre bajo la lupa. Hace unas semanas salió a la luz un amigo brasileño con el que la heredera del trono de España mantiene una estrecha relación. Y unos meses atrás dio mucho que hablar el besamanos de la princesa con sus compañeros de Academia con motivo de la Fiesta Nacional, en el que sus padres la miraron con curiosidad cuando un compañero terminó de saludarlos. Cada intervención de la primogénita de Felipe VI y Letizia se analiza con lupa.

Sus discursos en público son sus actuaciones más estudiadas. Leonor habla inglés, francés, catalán, euskera y gallego, pero según los expertos todavía tiene mucho que mejorar en comunicación verbal y no verbal. Su educación fomo futura Reina ha ido y continúa yendo encaminada a perfeccionar sus habilidades para que sea una digna sucesora de la Corona. Por ello, también recibe lecciones sobre protocolo y retórica, puesto que el día de mañana tendrá que dar muchos discursos.

El pasado 21 de mayo impartió el último, en su primer acto civil en solitario en Zaragoza, donde recibió la Medalla de las Cortes de Aragón, la Medalla de Aragón y el título de Hija Adoptiva d la Ciudad. Su discurso de agradecimiento fue más personal que en otras ocasiones y refleja su evolución desde la primera intervención pública, que tuvo lugar en los Premios Princesa de Asturias.

Leonor tiene la ventaja de que la reina Letizia tenga un pasado como periodista. Aun así, hay algunos puntos que puede mejorar como la respiración diafragmática. Con entrenamiento, podrá ganar más seguridad y no quedarse sin aire al final de cada frase. Cuando se vea capaz, debería buscar la espontaneidad y huir un poco del papel, pero esto solo se gana con confianza y el paso del tiempo. No debería descuidar el uso de las manos para reforzar el discurso, un recurso de la comunicación no verbal que aporta autoridad y refuerza el mensaje. Por último, debería perder los nervios, algo a lo que se acostumbrará con cada aparición pública, y dar una imagen serena y contundente.