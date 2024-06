Desde que Ángel Cristo Jr. acaparara el foco mediático y reavivara su guerra familiar con su madre, era cuestión de tiempo que esto pasara factura al resto de integrantes. Recientemente Bárbara Rey desvelaba su preocupación por el estado de Sofía Cristo, quien en los últimos meses ha querido mantenerse al margen de las polémicas que rodean a su hermano.

Durante la emisión de 'Fiesta', Aurelio Manzano compartía el mensaje que le había hecho llegar la vedette: "voy a sacar fuerzas de donde no las tengo para proteger a mi hija porque lo único que me importa en estos momentos es mi hija y mi nieta, y las voy a defender hasta el final".

Unos minutos después, la dj compartía en redes sociales un vídeo en el que aparece tumbada en su cama, abrazando a uno de sus gatos mientras sonríe. Las imágenes iban acompañadas de una declaración de intenciones: "Me dedico a mí misma esta publicación y a quién le pueda servir: Mi mantra. Porque yo soy luz, soy paz, soy amor, soy sana, soy fuerte, soy ilusión, soy pasión, soy abundancia, soy riqueza y soy todo lo que me propongo "constancia, paciencia, perseverancia y disciplina". Gracias, gracias, gracias porque a día de hoy me he convertido en la persona de éxito que siempre soñé ser! si vibras bonito, atraerás bonito!!! Existe la justicia divina, Amén por la ley de causa y efecto. Permítete descansar, coger fuerzas y para atrás ni para coger impulso. Siempre hacia adelante con la cabeza alta y trabajando para mejorar. Llevo 11 años formándome para esta vida moderna, es decir, la vida sin consumo! Nunca dejaré de protegerme y seguir aprendiendo ante las adversidades".

Bárbara Rey, quien ha mostrado su interés por el bienestar de su hija, no dudaba en utilizar sus redes sociales para mandarle su apoyo de manera pública. Lo hacía subiendo un carrusel de imágenes en las que aparecían madre e hija sonriendo a lo largo de los años. Aprovechaba el espacio para dedicarle unas bonitas palabras de ánimo: "Eres mi vida, te quiero hija mía. Eres la luz de mi vida y de la de muchas personas, nunca, nunca, nunca, olvides lo fuerte que eres, lo buena persona que eres y la falta que hace en este mundo personas como Tú. Te adoro".

A pesar de vivir unos momentos delicados, con Ángel Cristo Jr. todavía en el centro del huracán tras su expulsión del reality, Bárbara Rey y Sofía Cristo no han dudado en reforzar su vínculo y demostrar, una vez más, el gran apoyo que son la una para la otra.