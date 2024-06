"Pasapalabra" es un programa de televisión de origen español que ha tenido versiones en varios países. El formato del programa consiste en un concurso de preguntas y respuestas en el que dos equipos compiten para acumular segundos que luego se utilizan en una fase final denominada "el rosco".

En la primera parte del programa, los concursantes deben responder preguntas de diferentes categorías (como cultura general, deportes, ciencia, música, etc.). Si un concursante no sabe la respuesta, puede decir "pasapalabra" y pasar a la siguiente pregunta. Cada respuesta correcta suma segundos al tiempo total que se utilizará en "el rosco".

La parte más conocida y emocionante del programa es "el rosco". En esta fase, a un concursante se le presentan 25 palabras con una letra inicial y debe dar la palabra correcta que empiece con esa letra en un tiempo limitado. Cada palabra correcta suma dinero al bote del programa. Si el concursante completa "el rosco" sin errores, gana el dinero acumulado hasta ese momento.

El programa ha sido muy popular debido a su dinámica entretenida y emocionante, y ha sido adaptado en varios países con variaciones en las reglas y el nombre del programa.

El pasado miércoles 15 de mayo, el duelo entre Óscar Díaz y Moisés Laguardia llegó a su fin. Tras 157 enfrentamientos entre ambos, el formato repartió su bote de 1.816.000 euros a Óscar, el quinto más grande de la historia del programa.

Ahora, el ganador del bote ha visitado el programa 'Espejo Público' y ha confesado que su vida ha cambiado por completo y que recibe mucho cariño y apoyo de la gente.

Sin embargo, Óscar ha explicado que todavía no ha cobrado el dinero del bote, ya que el contrato que firmó tiene unas fechas señaladas: "Tengo unos 6.000 euros en el banco (...) Ya llegará, cuando está estipulado según los contratos que firmamos (cerca de tres meses)".

Díaz ha comentado que no se llevará los 1.816.000 euros íntegros: "Llega todo de golpe, el dinero del bote menos el 19%, aproximadamente 1.400.000 euros. Luego hay que meter eso en la declaración de la Renta y se quedará más o menos en el millón de euros. No me parece mal que Hacienda se quede con ese dinero, es lo que está estipulado y no tengo que ser especial frente a otros contribuyentes".