Esta edición de MasterChef está siendo una de las más accidentadas que se recuerda. Por lo que sea, el alto nivel culinario de los concursantes no está siendo lo principal en las diferentes galas. Desde hace años ya se rumorea entre los seguidores que tanto la cadena como la productora están primando el espectáculo por encima de saber cocinar mejor o peor.

Al margen de las decisiones del jurado, siempre polémicas, en esta ocasión tanto público, como Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez han ido de la mano en uno de los bochornos más grandes que se recuerdan. Como en cada gala, un cocinero de renombre es invitado al programa para dar algunos consejos a los candidatos y proponer un reto que va relacionado con su especialidad.

En esta ocasión la prueba era de nivel, ya que el invitado no era otro que Jordi Roca. El prestigioso pastelero fue el encargado de dirigir la prueba de eliminación. Celeste, Alberto, Pulga y María se lo jugaban todo a una última carta. Cada uno de ellos tenía que replicar un postre de la invención de Roca. En esta ocasión la singularidad del reto consistía en que se enfrentarían por parejas, es decir, uno contra otro.

Los primeros en lanzarse al ruedo fueron Pulga y Alberto, que les tocó emular el famoso 'Viaje a La Habana'. Con tan solo 45 minutos por delante, los concursantes tenían que replicar un postre hecho a base de un falso mojito y un falso puro, dos de los elementos más característicos de la tradición cubana. Sin embargo, la elaboración se empezó a complicar a los dos candidatos, que se vieron rápidamente superados por la complejidad del plato.

El secreto de la elaboración consistía en un mojito compuesto por un bizcocho de ron con una crema de lima y limón y un granizado de menta. El puro, por su parte, se componía a base de nata montada. La falta de previsión, así como la ausencia de organización provocó que se centraran más en el puro que en el mojito, retrasando la elaboración hasta el punto que se acabó el tiempo y ninguno de los dos tenían nada que presentar.

El jurado quiso hacer una excepción con ambos, concediendo cinco minutos más de cortesía. Aun así, el tiempo extra fue inútil, ya que no pudieron terminar nada. Consumado el fracaso, tanto a Pulga como a Alberto solo les quedó asumir su falta de elaboración. "Qué mal cocinado, qué desastre. Creo que es el peor cocinado que he visto desde aquí arriba", señalaban algunos de sus compañeros desde la galería.

"Me siento mal, me siento decepcionado porque quería hacer algo parecido y no lo he hecho bien porque no he presentado nada", eran las palabras de Alberto, que coincidía con el ánimo de Pulga. Ambos quisieron también pedir disculpas a Jordi Roca, por no poder finalizar las elaboraciones. El prestigioso chef, por su parte, también quiso pedir perdón por poner un reto, igual demasiado exigente.

"Por primera vez en la historia de MasterChef, en el tiempo que os hemos dado más cinco minutos más, no habéis conseguido terminar esta elaboración", eran las palabras de Jordi Cruz que no podía estar más decepcionado. Finalmente, ninguno de los dos salió como vencedor de la prueba y se tuvieron que enfrentar a la perdedora de la otra eliminatoria. Después de todos los duelos, Pulga acabó por ser el concursante eliminado.