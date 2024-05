Los dos conciertos de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu son el evento del año en la escena musical de nuestro país. Desde antes de las 6 de la mañana, al filo del amanecer, la gente ha empezado a llegar a los seis puntos habilitados por la organización del evento para hacer cola para acceder al estadio. Conforme avanzaba la mañana, los fans de la artista han ido llenando hasta desbordar el Paseo de la Castellana.

Los padres y madres de los 'swifties' más jóvenes hicieron espera durante la noche para asegurar a sus hijos los mejores sitios para ver a la cantante estadounidense. Otros no han dudado en fingir una enfermedad para faltar a clase y poder hacer cola desde temprano. Lo que sea para ver lo más cerca posible a su ídolo, la artista más escuchada del planeta.

La cantante lleva días siendo el centro de atención en los medios de comunicación, que han encontrado en la intérprete de 34 años un filón informativo y de audiencia, debido a las masas que mueve con su música. 'Ni Que Fuéramos' no ha sido menos y ha dedicado buena parte de sus últimos programas a hablar de la cantante.

"Va por ti, Taylor"

María Patiño fue la primera en lanzar directamente a Taylor Swift una invitación para acudir al programa. La presentadora del espacio televisivo ha insistido mediante mensajes directos en redes sociales, pero los esfuerzos no han dado sus frutos y la cantante norteamericana no participará en este ni en ningún otro programa de la parrilla televisiva española.

En un momento dado, en 'Ni Que Fuéramos' se ha criticado la música que compone Taylor Swift y el estado de locura que están atravesando sus fans, que están ideando técnicas de lo más alocadas para permanecer frente al escenario todo el tiempo. Esto incluye llevar pañales de adulto para evitar las largas colas para ir al baño y sobrellevar la extensa duración de los conciertos, que suelen rondar las tres horas.

Belén Esteban ha salido en defensa de las seguidoras de Taylor Swift, aunque no comparta sus métodos: "Yo no me pondría un pañal, pero lo respeto", ha asegurado. También ha alzado la voz y defendido a la cantante contra los que critican su música: "Es español (en referencia a Kiko Matamoros), no entiende tu música. Ahí estás, Taylor, dejando mucho dinero en Madrid. Muchas gracias por venir, Taylor. Va por ti, Taylor".

Las redes han aplaudido la actitud de Belén Esteban: "Ella siempre en el lado correcto", publica un usuario de X. "Belén Esteban defendiendo a gritos a Taylor Swift... amamos que estén de vuelta", sentencia la usuaria que ha publicado el extracto del programa.