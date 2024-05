Su paso por ‘Sálvame’ fue una auténtica montaña rusa de emociones. Risas y lágrimas, malos y buenos momentos, alegrías y penas, sorpresas y disgustos…Porque si bien es cierto que el mítico programa de corazón de Telecinco, que desapareció el año pasado tras 14 años en emisión, fue toda una aventura para aquellos que formaron parte de él, para Anabel Pantoja, especialmente, marcó un antes y un después en su vida. Fue un punto de inflexión.

A pesar de que se incorporó al formato años después de sus inicios, cuando ya se había consolidado como una de las ofertas de entretenimiento más seguidas de la tarde en nuestro país y, por tanto, también cuando personajes de la talla de Belén Estebán, Lydia Lozano, María Patiño o Kiko Matamoros, entre otros, se habían ganado el cariño de los espectadores, la sobrina de Isabel Pantoja fue capaz de lograr una silla como colaboradora y convertirse en uno de los principales referentes de ‘Sálvame’. Allí estuvo 7 años, hasta su marcha en la primavera de 2022, motivada por una serie de diferencias y enfados con los directores que culminaron con el mal tratamiento que, según la influencer, realizaron sobre el fallecimiento de su padre. “Recuerdo aquella época como una etapa agridulce”, reconocía al micrófono de ‘El Televisero’ hace unas horas. Porque si bien ‘Sálvame’ le generó más de un dolor de cabeza, también le dio más de una alegría y un futuro en el mundo de los medios. “Sobre todo recuerdo esa época de aprendizaje, de conocer a gente maravillosa y un trabajo para mí que fue mi universidad en esto. Se lo agradeceré siempre”, añadía Anabel.

“Es necesario”

Y, aunque la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra ahora mismo con la agenda a rebosar, con sus compromisos de influencer y de tertuliana en algún que otro programa de Mediaset, Anabel no se olvida de sus inicios y ha confesado sacar algo de tiempo para ver a sus ex compañeros de ‘Sálvame’ en ‘Ni que fuéramos Shhh’, de los que, por cierto, se siente muy orgullosa: “Me alegro muchísimo y ahí los veré en la televisión. Soy super fan y es maravilloso. Es que ella (Belén Esteban) y todos sus compañeros merecen estar donde tienen que estar”. ¿La razón? Según Anabel Pantoja, que se han convertido en un emblema de la televisión y del entretenimiento en nuestro país. “Al final el mundo ‘Sálvame’ no se podrá repetir en la vida porque eso es historia. Pero yo creo que esto nos está dando la vida ahora otra vez. Y era necesario porque había muchas personas que lo echaban de menos y me alegro porque siempre hacen compañía a la gente mayor, a la gente que está en casa sola…”, reflexionaba la influencer.

No obstante, a pesar de deshacerse en halagos hacia los que fueran sus compañeros de aventura en plató, la idea de volver a compartir polémicas con ellos no le termina de convencer del todo. “Ahora como estoy, estoy genial. Creo que ellos son los que valen y se merecen estar ahí. Me encanta”, decía la prima de Kiko Rivera ante una posible vuelta como colaboradora. Porque si regresa, sería solo para saludar y bajo la condición de que haya merienda. “¿Quién sabe? Un día de visita sí que iré, a merendar ahí seguro que voy”, concluía Anabel.