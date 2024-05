El auge de las tertulias y los debates en televisión ha provocado el surgimiento de un peculiar ´subgénero´ de la pequeña pantalla. Son los 'zascas' o respuestas que intentan dejar en evidencia al interlocutor. A su vez, son como ´boomerangs´ que siguen alimentado el debate. Muchos de ellos son comentados después en redes sociales y repetidos en programas de 'zapping'. Aquí repasamos algunos de ellos.

Carlos Alsina a Mariano Rajoy

El periodista Carlos Alsina, presentador del matinal informativo 'Más de uno' en Onda Cero, entrevistó en septiembre de 2015 al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Moncloa. Alsina puso en aprietos a Rajoy cuando le preguntó por la nacionalidad de los catalanes en un caso de hipotética independencia. Alsina le dijo que no perderían la nacionalidad española, a lo que el presidente del Gobierno replicó: "¿Y la europea?". "Y la europea la tienen porque tienen la nacionalidad española", respuesta que dejó descolocado al jefe del Ejecutivo.

Jordi Évole a Carles Puigdemont

Las entrevistas de Jordi Évole en su programa 'Salvados' son fuente habitual de 'zascas'. Uno de los más recordados es el que le propinó el periodista al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a propósito de su voto negativo, en 2014, a apoyar en el Parlament un referéndum de autodeterminación en el Kurdistán, la misma idea que el defiende para su territorio.

Zascas entre Pablo Iglesias y Albert Rivera

Las diferencias políticas entre Pablo Iglesias y Albert Rivera se han acentuado con dureza en los últimos años, época en la que parecen haber dejado atrás su objetivo común de acabar con el bipartidismo. Sus discusiones en el Congreso de los Diputados encuentran también su propia versión en los platós de televisión. Jordi Évole los reunió a ambos en junio de 2016, poco antes de las elecciones generales.

El líder de Podemos aprovechó una respuesta para replicar a Rivera, que unos días antes había dicho que "las dictaduras tienen cierta paz y orden".

Por su parte, Rivera le dio contestación minutos después indicando que "es demagogo ir a Grecia a dar abrazos a Tsipras".

Zasca de Antonio Arráez a Bertín Osborne

El escándalo de los 'Papeles de Panamá' también llevó la tensión a algunos programas. Es el caso de 'Espejo Público' con Bertín Osborne, que se vio envuelto en ellos. El periodista Antonio Arráez le preguntó al cantante por las sociedades que presuntamente había creado en Panamá y la razón por la que no tributaba en España. Osborne le dijo que no vivía en España cuando creó esas empresas, pero no supo responder a si realmente vivía en Panamá.