La polémica de Ángel Cristo que ha salpicado a Supervivientes de manera sorpresiva está llevando a Supervivientes a recibir grandes críticas por la forma de gestionarlo. En primer lugar, la gente cuestiona que en una isla tan vigilada en todo momento por cámaras, un concursante pueda estar fugado y poniendo su vida en riesgo. Cristo estuvo fuera de control durante bastantes horas.

En segundo lugar, el comportamiento del concursante ha estado fuera de lugar en muchas ocasiones así como sus diferentes declaraciones desvelando cosas privadas del reality y de sus compañeros. Estos comentarios llegaron a descolocar a los propios presentadores que, en muchas ocasiones no sabían ni como reaccionar ante sus palabras.

El mayor problema lo vivió Carlos Sobera al día siguiente de la famosa huida. Con un Cristo fuera de sí y sin miedo a ninguna repercusión, Sobera tuvo que improvisar en muchos momentos, llegando a notarse su nerviosismo. Finalmente, el concursante fue expulsado de forma disciplinaria, cortando el problema por lo sano.

Las críticas hacia Sobera

La actitud de Carlos Sobera para poder asumir todo lo que se le veía encima con el tema Ángel Cristo fue bastante encomiable, pero en ocasiones inútil. "Ayer me dio pena Carlos Sobera porque no sabía cómo llevar la situación el pobre", expresaba Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'. Esta opinión fue compartida por su compañero Kiko Matamoros que quiso añadir más información al caso, detallando que el presentador no había contado toda la verdad.

"Me parece un grandísimo profesional, he disfrutado mucho cuando he estado en programas que ha presentado él, me parece un tipo simpático, que llega al público", empezó diciendo Kiko Matamoros, que asume su buena relación con el presentador y recalca que no tiene ningún problema personal con él.

"Dicho todo esto, ayer no fue su mejor noche porque le pusieron en una situación imposible de gobernar. Es decir, Sobera mintió como un bellaco anoche y le obligan a mentir. Y el pobre Sobera se tiene que comer un sapo que va contra su imagen porque, al final, la gente lo que no entiende es que tú eres un señor que estás sirviendo el plato que te están cocinando en otro lado y quedas fatal y hoy había muchísimas críticas", terminó por decir el tertuliano, exponiendo sus motivos.