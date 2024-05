Coto Matamoros es, sin lugar a dudas, un personaje irrepetible: irónico, ácido, peligrosamente sincero... Cualidades, todas ellas, por las que ganó gran fama en televisión en los últimos años del siglo pasado. Ahora, alejado del foco mediático, sigue teniendo una legión de fans en redes sociales. Por eso, todo lo que hace acaba teniendo gran trascendencia. Eso es lo que ha pasado con una de sus últimas publicaciones, en la que hace una dura confesión, quién sabe si cargada de humor: "Tengo más cuernos que un saco de caracoles".

Para entender la frase, primero hay que entender el contexto. Acompaña a una imagen publicada en su cuenta oficial de Instagram, en la que posa ante unos cuernos colgados en una pared. De ahí el texto: "Tengo más cuernos que un saco de caracoles".

La publicación ha generado innumerables reacciones entre sus seguidores: más de dos mil "me gusta" y decenas de comentarios. La mayoría de ellas, con cachondeo. "Nunca se sabe", "genio", "esa es mi suegra", le han comentado con cachondeo algunos de sus seguidores.

Coto Matamoros es hermano gemelo del televisivo Kiko Matamoros, habitual de "Sálvame". Nació en Madrid en el seno de una familia adinerada. A finales de los años 90 del pasado siglo ambos ganaron gran popularidad al convertirse en habituales tertulianos de programas de televisión.

Coto Matamoros y su "colocón" de décadas

El último charco en el que se ha metido Coto Matamoros está en internet. Más concretamente en su cuenta de Instagram, en la que ha subido una imagen acompañado de dos hombres, uno de ellos negro. Acompaña la instantánea con la siguiente frase: "Hace 20 años de esto y creo que el ciego todavía me dura. Como se puede observar, ya era racista".

La imagen ha cosechado miles de "me gusta" y decenas de comentarios. Muchos de ellos felicitando. También contestó uno de los protagonistas de la foto, Roy Conde, que afirma recordar la noche: "Fue la vez que más me he reído en mi vida".