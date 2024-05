"El Hormiguero" es un programa de televisión español de entretenimiento y variedades, creado por Pablo Motos y producido por 7 y Acción para Atresmedia Televisión. Se caracteriza por su formato único, combinando entrevistas a celebridades, experimentos científicos, humor, secciones de entretenimiento y juegos con la participación del público en el plató.

El programa cuenta con la participación de dos personajes animados, Trancas y Barrancas, unas hormigas que interactúan con el presentador y los invitados. Cada episodio suele contar con al menos un invitado famoso, que participa en entrevistas, juegos o actividades especiales preparadas para la ocasión.

Además de las secciones habituales, como monólogos de humor, secciones de divulgación científica y experimentos sorprendentes, "El Hormiguero" ha destacado por su originalidad y por traer invitados tanto del mundo del entretenimiento, como actores, músicos o deportistas, como del ámbito científico, literario o de otras disciplinas.

El programa ha sido reconocido tanto en España como internacionalmente, acumulando numerosos premios a lo largo de los años y siendo un éxito de audiencia. Su combinación de entretenimiento, diversión y conocimiento ha logrado atraer a una amplia variedad de espectadores.

La opinión de Antonio Resines sobre el programa

Antonio Resines ha vuelto a visitar 'El Hormiguero'. El actor es uno de los habituales del programa y ya se han sentado a charlar con las hormigas en un montón de ocasiones. Este jueves regresó para presentar su nueva serie 'Atasco' y para protagonizar una entrevista cargada de pullas y zascas con Pablo Motos.

Nada más comenzar la entrevista, el programa quiso rememorar uno de sus momentos más estelares cuando protagonizó un rap durante la gala de los Goyas. Unas imágenes que no le hacen demasiada gracia. "Por favor, no lo pongáis", suplicó el invitado.

"Es un programa vergonzoso este que se ríen de los invitados. Qué horror, que espanto", espetó al darse cuenta de que iban a hacer caso omiso a su petición. "No, por favor! Me voy", amenazó en tono de broma sobre irse del programa.

Pero la cosa no quedó ahí, después de asegurar que Pablo Motos había "merendado payaso", se llevó un zasca del presentador al desvelar que no tiene "ni puta idea" de por qué ocurre el atasco que da origen a la serie, y reveló que no tuvo demasiado tiempo para leerse el guion cuando se lo enviaron. "Es que iba pillado de tiempo, le pregunté al director, pero no me lo explicaron", reveló Resines.

"¿Vienes a promocionar una serie, y no sabes de qué va? Así no se puede trabajar", le dijo entonces Pablo Motos. "¿Es que no me has escuchado? De un atasco", terminó diciendo.

Su caché

Pablo Motos preguntó al actor por lo que había cobrado por participar en la película a lo que Resines respondió que "siempre es poco para los méritos que tenemos en esta vida, pagan muy poco".