El de Barakaldo es ubicuo. Lleva ocho años al frente de "First Dates", programa de citas con 1,2 millones de espectadores de media y géiser de virales multiplataforma. Pero Carlos Sobera también conduce el concurso "Mental Masters", es uno de los jefes de pista de los debates de "Supervivientes" y acaba de sacar una autobiografía, "A contracorriente" (Espasa). Y eso que su sueño era otro.

–Casi 64 años y no pisa freno. ¿Qué le pasa?

–Que mi estado de paz espiritual pasa por la actividad. Tengo una energía de tal magnitud que, para no sobrecargarme y explotar, necesito descargar. En proyectos, en la vida.

–¿A contracorriente, como el título de su autobiografía?

–No es una autobiografía, es un intento de explicar el sueño de un niño que quería ser actor y, de paso, ver si puedo ayudar a alguien a cumplir su sueño.

–Un repaso. Sufrió "bullying" en la escuela.

–Casi me convencen de que era tonto, no le digo más. Sufrí mamporros de todo tipo.

–"Elefante con termitas", le llamaban sus compañeros.

–Era un niño gordito y tenía las orejas grandes. Lo de las "termitas" supongo que fue un derroche de imaginación.

–A los 8 años tuvo un ataque de ansiedad.

–Siempre fui muy esteta. Me gusta la belleza. Mi casa, la de una familia humilde, rebosaba felicidad, pero me tocó vivir en un Barakaldo muy industrial, en una España que empezaba a salir de la miseria. No teníamos agua corriente y se iba la luz cada dos por tres, casi todos los edificios eran de color negro, la contaminación era bárbara. Me ahogaba.

–Pero ahí estaba John Wayne.

–¡Le debo tanto! Las películas del Oeste que ponían en TVE, especialmente las de John Wayne, me mostraban que había héroes anónimos que se rebelaban contra su destino. Gracias a ellos fui capaz de superarlo.

–En lo laboral le han destrozado la autoestima varias veces, dice.

–En el trabajo de los actores y presentadores, en el que todo parece muy "cool", hay momentos en los que te lo ponen difícil, pero hay que aceptar las derrotas, como si fuera un partido de fútbol. Muchos jóvenes no ven que si no sabes integrar los palos, si no te sirven para crecer, te perjudican.

–Algunos se los buscó. Le ofrecieron "Pasapalabra" y dijo que no.

–Dos veces. La primera vez cuando estaba haciendo "¿Quién quiere ser millonario?" Por fidelidad a Telecinco, no me parecía bien irme a otra cadena. También me ofrecieron "Moros y cristianos", ¿eh? Y no acepté sustituir a Mercedes Milá en "Gran Hermano" porque me obcequé en volver a mi carrera de actor. Luego el destino te pone en tu sitio: pasaron los años y sustituí a Jorge Javier [Vázquez] en las galas.

–¿Ha llegado a ser el actor que quería ser?

–El sueño no se mide en clave de éxito. Solo quería poder trabajar como actor, y lo he conseguido. Llevo 24 años haciendo teatro, donde de verdad soy el dueño y señor de mi trabajo. Muchos que me ven en el teatro me dicen: "Es mejor actor que presentador".

–Y eso que le hizo la cobra a Elsa Pataky.

–En la mítica serie "Al salir de clase". Aquella parte del guion me pareció cariñosamente absurda. Mi primera ley es no hacer un feo a nadie. Y menos a la Pataky...

–Tendrá trabajo. A las señoras les parece pintón.

–Tengo el mismo éxito de siempre. O sea, poco. Creo que ven a un tipo empático y simpático, alguien apasionado que transmite buen rollo. Porque tampoco es que tenga ningún talento especial.

–¿El de que no le pillen en falso?

–No me meto en cuestiones de política y demás. Trato de ser muy respetuoso y poner mucho sentido común en lo que hago.

–Tendrá algún ángulo ciego, ¿no?

–Soy muy egocéntrico, y no tengo una inteligencia superdotada.

–Pues ha amasado una fortuna.

–¡Eso lo dice usted! Me gano bien la vida. El dinero no me hace sentir mejor, pero puedo hacer que los míos vivan con tranquilidad, ir al colegio que quieran, ser más libres.

–En parte, gracias a "First Dates". ¿Se presentaría?

–Soy muy vergonzoso. A mí me cuesta hasta hacer una entrevista. En "First Dates" te tienes que abrir tanto, que tienes que ser muy valiente. Visibiliza de manera natural un mundo sexo-afectivo que a veces obviamos. A mí me impactó la capacidad de enamoramiento de una pareja con síndrome de Down. Me hizo ver que somos, no parecidos, muy iguales.

–De participar, ¿qué pondría en su lema?

–Carlos Sobera. Pasional y cachondo. 64 años. El humor es mi tarjeta de visita.