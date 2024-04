Gorka Ibarguren está siendo uno de los concursantes más destacados de la nueva edición de Supervivientes. El de Oiartzun no está pasando desapercibido debido a sus cualidades físicas y su fuerte carácter, el cual ya le ha provocado alguna bronca con varios de sus compañeros.

Uno de los momentos más destacados de la gala de este jueves fue cuándo el programa emitió un vídeo de Gorka discutiendo con Ángel Cristo.

Telecinco prima la polémica en sus programas y Supervivientes es el claro ejemplo de ello. Sin embargo, el de Oiartzun no quiso dejar pasar la oportunidad de frenar las intenciones del programa, y fue claro después de la emisión del momento en el que discutió con el hijo de Bárbara Rey.

"Lo que no habéis enseñado es que luego esto ha acabado en reconciliación. Nada más que añadir. Somos dos personas con carácter y a veces chocamos".

Bronca con Jesé Rodríguez

Uno de los momentos más comentados del paso de Ibarguren por Telecinco fue su fuerte discusión con Aurah Ruiz. Esa polémica traspasó fronteras y provocó que el marido de Ruiz, el futbolista Jesé Rodríguez, que ha jugado en equipos como el Real Madrid, el Betis o Las Palmas, cargara duramente contra el guipuzcoano en sus redes sociales: "Este subnormal ya tiene sus guantazos con hora y día y no son míos. No hace falta que yo le dé".

El futbolista, que actualmente no juega en ningún equipo, echó más leña al fuego: "Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno. Los del frente tuya me lo están diciendo. Te vas a cagar G. A las mujeres se les respeta y se les habla bien, 'tolete'", amenazó.

Horas después, fue David Seco, que mantiene una fuerte amistad con el de Oiartzun desde que fueran compañeros de equipo en 'El Conquis', quien puso en su sitio al futbolista ante sus intolerables faltas de respeto.

"Gorka ni insulta ni descalifica en ningún momento a Aurah. Levantó la voz y ya pidió perdón por ello. No es cuestión de género, no hagas demagogia. Pides respeto y con tus amenazas quedas retratado", sentenció Seco a través de sus redes.

Su paso por 'El conquis'

Ibarguren es uno de los concursantes que más contenido está generando en el reality. El guipuzcoano trabaja como operario de papelera y se hizo popular tras participar en la versión de TVE de 'El Conquis'.

Se define como una persona seria y concentrada en lo competitivo: "Menos el ajedrez me gustan todos los deportes". Practica CrossFit y surf, y también es entrenador personal. Antes hacía pesca submarina de ahí su apodo el "depredador emperador". Sin duda, el guipuzcoano es uno de los perfiles más competitivos del reality de aventuras de Telecinco.