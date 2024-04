Maite Galdeano es uno de los personajes de Telecinco que siempre da que hablar. Sus comentadas salidas de tono han hecho de la madre de Sofía Suescun un rostro por sí mismo que regala momentazos en cada programa en el que participa.

Sin pelos en la lengua, la madre de la influencer acudía a la gala de Supervivientes para hablar del concurso que está haciendo su yerno, Kiko Jiménez y de paso pedirle a Carlos Sobera que le busque un novio.

El presentador del reality está también al frente de First dates y como experto en ayudar a miles de solteros a encontrar el amor, la de Navarra no se lo ha pensado dos veces en pedirle un pretendiente para ella, misión con la que el de Bilbao no ha dudado en comprometerse.

Carlos Sobera se compromete

La madre de Sofía Suescun sigue siendo una de los colaboradores más divertidas de 'Supervivientes'. Desde que empezó la edición, Maite Galdeano no ha parado de dar momentazos con las ocurrencias que se le pasan por la cabeza. Jorge Javier Vázquez y ella siempre han tenido muy buena relación y han formado un dúo cómico muy peculiar que no pasa desapercibido para los espectadores del reality.

Sin embargo, Maite no solo ha hecho buenas migas con Jorge Javier mientras está defendiendo a su yerno Kiko Jiménez en el plató. La navarra ha congeniado también con el presentador de 'Tierra de nadie', Carlos Sobera. Ayer se volvió a vivir un momento muy divertido con la Galdeano, ya que ha subido a Instagram una historia con Sobera.

Maite Galdeano le ha preguntado a Carlos Sobera sobre el amor: "¿Qué me aconsejas en el amor, que te veo mucho en 'First dates'? Estoy ¡sola! Ya lo sabes", le ha dicho la Galdeano al presentador. Sobera le ha seguido la broma a la madre de Sofía Suescun y le ha comentado que no se cree que siga sola. "¡Solísima! ¡Sola, sola, sola!", le ha recalcado Maite.

Tras esto, Carlos se ha comprometido a buscarle un novio a Maite a través de su programa: "Pues eso se va a acabar. Te vienes a 'First dates', te presento a alguien y te vas a pasar con él 15 días", le ha prometido el presentador a Maite. La Galdeano al escuchar las palabras del presentador ha enumerado una serie de requisitos para encontrar a a pareja perfecta: "Tiene que ser guapo, tiene que ser caballeroso, tiene que ser dulce, musculado, que no fume, que no beba, que le gusten los perros y los gatos. Hay mucho requisito..."

Al final, Maite Galdeano le ha pedido a Carlos Sobera que haga un programa de 'First dates' solo para ella, como si fuese un especial: "Puedes hacer un extra para mí, tendría mucha audiencia. Venga prepáralo, piénsalo esta noche", le ha aconsejado al presentador de 'Supervivientes'.