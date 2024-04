Un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ llega esta noche a Antena 3 (22:45 horas). Ayla cuenta a Elif que se mudan a Italia y ella no puede contener las lágrimas. No puede creer que vayan a dejarla sola. Está muy triste y disgustada. Sengül se da cuenta de que la madre de Orhan es una estafadora, pero ahora Orhan siente pena por ella y no quiere que se vaya. Aybike no entiende que Berk se vaya a Italia sin despedirse de ella. Le manda un mensaje contándole toda la verdad y corre al aeropuerto para buscarle. Los dos se encuentran y se funden en un abrazo. Berk lee junto a Aybike el mensaje que le ha mandado confesando que es adoptado, que Elif es su hermana y que Ayla tuvo algo que ver en la muerte de su madre biológica.

Por su parte, Telecinco apuesta por una nueva gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ (22:00 horas). La nueva gala que Carlos Sobera conducirá, en conexión permanente con Laura Madrueño desde Honduras, acogerá las primeras visitas familiares a los protagonistas de la edición: Pedro García Aguado será sorprendido con la llegada a los cayos de su hija y su hermana. Además, tendrá lugar una nueva ceremonia de salvación, que reducirá a tres la lista de nominados de la que forman parte Aurah Ruiz, Blanca Manchón, Marieta Díaz y Pedro García Aguado. Por otro lado, Kike Calleja, tercer expulsado definitivo de la edición, será recibido en el plató en una noche en la que tendrán lugar varios juegos de recompensa. El primero de ellos lo disputarán los equipos de Playa Olimpo y Playa Condena y llevará por título Encadenados, con unas apetitosas torrijas como premio. Además, el equipo Condena afrontará un juego adicional que les podría permitir recuperar todos los objetos y recursos que se dejaron en el cambio de localización, incluido el preciado fuego. Por último, los habitantes de Playa Limbo se enfrentarán al Laberinto del Minotauro, dura prueba física con numerosos obstáculos con otra recompensa en juego. Chiwetel Ejiofor y Julia Roberts, investigadores en La 1 Tras relegar ‘Baila como puedas’ al late night’, La 1 de TVE emite esta noche un nuevo pase de ‘El secreto de una obsesión’ (22:45 horas). Ray y Jess, dos investigadores del FBI, son relevados de su puesto junto con la supervisora del Fiscal del Distrito, cuando aparece brutalmente asesinada la hija adolescente de Jess. Trece años después de buscar incansablemente al asesino, Ray encuentra por fin una pista para resolver el caso... Una nueva entrega de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ ocupará el prime time de laSexta para este martes (22:30 horas). Tres concursantes anónimos, Martín, Pablo y Clara,pondrán a prueba sus conocimientos para conseguir el ansiado millón de euros. El concurso presentado por Juanra Bonet regresa así mezclando sus versiones de más éxito: con anónimos, como se hizo popular y se convirtió en uno de los formatos más vendidos de todo el mundo, y con famosos, como ha vuelto a triunfar en televisión. El juicio de Daniel Sancho, bajo la lupa de Cuatro Cuatro ofrece un nuevo programa de ‘Código 10’ (22:50 horas). Coincidiendo en el comienzo del juicio de Daniel Sancho, acusado del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, el espacio abordará y analizará en plató los detalles de este mediático caso con los médicos forenses Julia María Fernández y José Miguel Gaona, la abogada Bárbara Royo, los periodistas Maria Jamardo y Mónica García y el expolicía y abogado Carlos Segarra. También se prestará atención al juicio contra José Lomas, el exlibrero de Ciudad Real acusado de matar de dos disparos a un hombre que entró a su casa de campo para robar. En la vista con jurado popular, Lomas se enfrenta a penas de entre 12,5 y 25 años de prisión. El programa repasará lo más destacado de la tensa declaración realizada por el anciano. El true crime de la semana recordará el triple crimen de Valga (Pontevedra) ocurrido en 2019 en el que José Luis Abet asesinó a su exmujer, su cuñada y a la madre de ambas delante de sus dos hijos menores. El criminal había amenazado y advertido sobre sus intenciones durante los meses y días previos e incluso avisó en su empresa la víspera de los hechos de que al día siguiente no acudiría a trabajar porque iba a hacer algo por lo que sería recordado durante años.