Está claro que Belén Esteban es un personaje de sobra conocido por todos los españoles. Ya seas aficionado o no a los programas del corazón, sabes quién es la Princesa del Pueblo. Y es que la tertuliana lleva más de 20 años siendo conocida debido a su relación con el torero Jesulín de Ubrique, aunque por su vida han pasado muchos hombres que han acompañado a la tertuliana.

Pero una de las cosas que más llama la atención sobre Belén Esteban son los cambios de aspecto que ha ido pegando a medida que ha avanzado su vida. Si bien conocimos a una Esteban joven y natural, las numerosas operaciones estéticas que se ha hecho han cambiado el rostro de la Princesa del Pueblo a lo largo de todos estos años. Más aún si sumamos sus problemas con las adicciones, que le pasaron factura en el pasado y de las que por suerte, ha sabido recomponerse para llegar a un estado físico inmejorable.

Pero hasta ahora poro se conocía sobre la infancia de la Esteban, a pesar de haber presentado a su familia en numerosas ocasiones. Sin embargo, en una entrevista realizada por Carlos Herrera en su programa de la COPE, han mostrado una imagen de Belén Esteban en 1979, cuando la colaboradora de los programas del corazón apenas tenía 6 años. Una imagen que no ha pasado inadvertida por los seguidores de la farándula española, y de la que no han dado crédito al no parecer la misma persona que conocemos en la actualidad.

Belén Esteban frena a Matamoros por sus palabras sobre Telecinco en 'La resistencia': "No digas eso"

Anoche, en 'La Resistencia', David Broncano recibió a Kiko Matamoros y Belén Esteban. Los antiguos colaboradores de 'Sálvame' hicieron una breve visita a Movistar Plus+ para promocionar el reciente lanzamiento de 'Sálvese quién pueda' en el catálogo de Netflix, con sus tres primeros episodios disponibles desde el pasado viernes.

Además de abordar su nueva aventura televisiva, los invitados de David Broncano también rememoraron su tiempo en Telecinco. Cuando el presentador les preguntó sobre su relación actual con Mediaset, Belén expresó brevemente que están "muy agradecidos" con su antigua casa. En contraste, Matamoros fue más directo al afirmar: "De Telecinco nos echaron".

Ante la reacción de su compañera, que murmuró un "no digas eso", Matamoros aclaró su comentario: "¿Es mentira? Yo respeto mucho a Telecinco. Llevo a Mediaset en el corazón, pero por una razón: me han dado 24 años de comer". Añadió con sinceridad: "En ese sentido, se lo agradezco muchísimo por lo que ha supuesto en mi vida, pero que nos echaron es verdad y también hay que decirlo".