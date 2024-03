Ivonne Reyes acudió este domingo a 'Viva la vida' para volver a cargar contra Pepe Navarro. Durante la tarde, en la que se tuvo que cortar una llamada del presentador al mencionar a altos cargos de Mediaset, la modelo aprovechó para hablar de la paternidad de su hijo Alejandro.

La actriz arremetió duramente contra su expareja sobre la polémica que les rodea desde hace más de veinte años: "No me fio de él, no sé de qué pudiera ser capaz, este hombre sería capaz de manipular las pruebas de paternidad, pero es que a parte de que yo no quiero mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas", expresó segura de sus palabras.

Los colaboradores del programa presentado por Emma García se interesaron por saber los motivos por los que el exconcursante de 'Supervivientes' no quiere volver a hacerse las pruebas de ADN con Pepe Navarro.

Ante la duda, Ivonne fue contundente: "Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo, Pepe quedó en ver a Alejandro y le dejó tirado, mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería, ahora ya no se lo pregunta".

Nueva ilusión

"Ahora estoy haciendo mi libro, que es de coaching ontológico con comunicación, de cosas serias, temas bonitos y temas aparte que ayuden a las otras personas, que es en lo que estoy centrada, para que las personas avancen en la vida, y contaré qué me ha hecho perder los miedos a salir adelante" ha revelado, dejando en el aire si contará su experiencia con el padre de su hijo Alejandro.

"El libro se llama 'Tu vida puesta en escena' ¿Bonito, no? ¿Te vas a comprar el libro? Yo creo que sería más o menos sobre el próximo mes, no sería tan lejos. Voy a buscar una fecha clave para que no os olvidéis de la fecha. Tiene 70 páginas más o menos u 80 como mucho. Tiene un QR también" ha añadido de lo más sonriente, castigando a Pepe Navarro y sus 'descalificaciones' con el látigo de la indiferencia.