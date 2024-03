Fabiola Martínez lo tiene claro. No quiere ni oír hablar ni de Bertín Osborne ni de las diferentes informaciones que han surgido respecto a su exmarido en los últimos días. Si antes no tenía problema en pararse ante las cámaras y dar la cara por el cantante, hace varios meses explicó que su vida ya no tenía nada que ver con la del padre de sus hijos y, por tanto, no tenía nada que decir sobre su presunta paternidad ni sobre su relación con Gabriela Guillén.

Y lo está llevando a rajatabla. Volcada en el programa de TVE 'Baila como puedas', que se estrenó el pasado lunes y donde ha enamorado a la audiencia con su sensibilidad y su compañerismo al no poder evitar las lágrimas cuando su bailarín fue expulsado, la modelo se mantiene al margen de los últimos titulares que ha protagonizado Bertín. Tratamiento médico de Bertín Osborne El artista Bertín Osborne ha comenzado un tratamiento médico de inyección de vitaminas para aumentar su sistema inmune debido al Covid persistente que sufre desde que se contagió de la enfermedad a principios de enero. Al parecer, el estado de salud de Bertín Osborne no es el mejor, no está consiguiendo estar al 100% y se sabe que ese es el motivo que le hace estar bajo de ánimo. En las últimas horas, el presentador ha recaído y ha vuelto a sufrir las duras consecuencias de tener covid persistente. En este sentido, cabe recordar que coincidiendo con los tres años del inicio de la pandemia y por iniciativa de los pacientes, el 15 de marzo de 2023, se convirtió en el Día Internacional del reconocimiento del covid persistente. El International Long Covid Awareness, cumple su primer aniversario y las asociaciones de pacientes españoles aprovechan parar recordar que siguen "sufriendo una enorme cantidad de síntomas, de enfermedades que nos afectan de forma diferente". Y, sobre todo, se lamentan, han caído en el olvido. "Continúa el vía crucis" "Continúa el vía crucis de visitas a médicos, especialistas y un sinfín de pruebas diagnósticas. Seguimos con las gestiones con las administraciones, y la vida, muchas veces, no merece llamarse vida; sigue siendo una no vida. Seguimos queriendo que se aúnen esfuerzos en la investigación, no se dispersen los conocimientos y, sobre todo, que no se nos abandone a nuestra suerte", claman. En el manifiesto de las asociaciones, reclaman su derecho "a tener una atención digna, a que se nos trate en unidades multidisciplinares, a que se investigue esta enfermedad, y a recibir el amparo de una sanidad a la altura de las circunstancias, y de nuestras instituciones públicas". Más de dos millones de personas en España sufren de covid persistente, señalan. "Cifras que seguirán aumentando mientras continúen los contagios. Extrapolar el número a nivel mundial produce hasta vértigo por el volumen de pacientes que supone. Aún no existe ningún tratamiento eficaz, muchas enfermas y enfermos tenemos algún grado de discapacidad, en ocasiones no reconocida, y otros muchos nos hemos visto sin trabajo, en riesgo de exclusión social, algunos incluso sin medios económicos para comprar los medicamentos que necesitamos", denuncian. Clamor de las asociaciones de pacientes con covid persistente: "Sentimos el olvido, sigue siendo una no vida" La relación con el hijo de Gabriela Guillén, un misterio La actitud de Bertín Osborne respecto a Gabriela Guillén y su hijo continúa siendo un misterio. Y si hace unos días se aseguraba que Bertín ha decidido que tendrá relación con el niño si las pruebas de paternidad demuestran que es suyo, en 'Vamos a ver' han asegurado que el presentador no quiere saber nada ni del pequeño ni de la paraguaya, que ni siquiera "existe" para él y es como si nunca hubiese pasado por su vida. Según Antonio Rossi, a Bertín no se le pasa por la cabeza tener relación con el niño y, aunque se hará cargo económicamente de él si las pruebas de ADN determinan que es su padre, no piensa ejercer como tal porque sigue pensando lo mismo que hace meses. Informaciones sobre las que Fabiola no quiere decir absolutamente nada, dejando claro con su indiferencia que no tiene nada que ver en lo que haga o deje de hacer su exmarido. "No puedo, lo siento. Llego tarde. Estoy en el programa 'Baila como puedas" ha sido su respuesta cuando le hemos preguntado por Bertín, reivindicando que ella tiene su propia vida y en estos momentos está completamente centrada en el concurso.