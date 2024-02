Jorge Javier Vázquez está teniendo uno de sus años más tranquilos después del cierre de Sálvame y el fracaso de audiencia del que iba a ser la referencia entre semana de la noche en Telecinco, Cuentos Chinos, un programa que apenas duró diez capítulos. Aun así, sigue manteniendo sus intervenciones en diferentes medios, como sus cartas periódicas que publica en Lecturas.

Su último texto ha sido uno de los más difíciles que ha tenido que hacer. Una carta hecha desde el corazón en la que despide a un ser querido que le ha acompañado desde hace doce años. "Doce años a mi lado. Su vulnerabilidad también fue la mía", ha relatado Jorge Javier.

El colaborador del corazón, dedicó su carta a Lima, su galga que después de varios meses de sufrimiento por una enfermedad, tuvo que decir adiós."Me duelen los ojos. Doce años juntos, Lima. Doce años, que se dice pronto. A lo largo de ese tiempo me he separado, he querido ser actor, cantante y a veces escritor. Era presentador. Pero ahora, por encima de todas esas cosas, lo más importante de todo es que ya no estás".

La enfermedad de su perrita era algo que el presentador no quería ver. Pese a que los síntomas eran visibles, hasta que no fue insalvable, no fue consciente de la situación del animal. "El jueves por la noche, al preparar las cenas, Lima no apareció. Y eso que cuando había movimiento en la cocina era la primera que se manifestaba. La encontré tumbada en el sillón. Como la otra vez. Con dificultad para respirar".

El veterinario poco pudo hacer aparte de dejar al presentador despedir a su compañera durante los últimos doce años de la mejor manera. "Le cogí la cabeza entre mis manos y nos miramos a los ojos, como tantas veces habíamos hecho a lo largo de estos doce años. La acaricié, le dije guapa. Volví a acariciarle la cabecita hasta que en un momento escuché: Ella ya no está. Y aparentemente todo acabó".

Estas últimas palabras de Jorge Javier hacía su perra sirven como una última despedida y un precioso homenaje. Después de doce años de amistad, el presentador tiene que afrontar a partir de ahora sin uno de sus mayores pilares. Lima había estado ahí apoyándole en los peores momentos y animando en los mejores.

Su mayor miedo

Tras el fracaso de Cuentos Chinos, no hemos vuelto a ver al comunicador más que a través de su blog de la revista Lecturas. Ha sido en esta publicación donde se ha pronunciado acerca del miedo que habría superado, un temor que antes le quitaba el sueño.

"Me fastidiaba la idea de volver de vacaciones con algunos kilos de más y que me llamaran gordo. No solo me fastidiaba: me creaba ansiedad. Y esa ansiedad no me ayudaba a controlarme así que, al final, recuerdo mis vacaciones luchando contra los complejos de culpa que me acompañaban si decidía tomar postre", escribe Jorge Javier Vázquez en el blog que semanalmente publica a través de la revista Lecturas.

Por desgracia, este temor es el de muchas personas: la sociedad nos ha generado unos complejos a través de los cánones de belleza más habituales, y el peso influye en la forma en la que nos ve el resto de personas. Queremos estar perfectos, y por desgracia, no siempre podemos.

Ahora bien, Jorge Javier Vázquez dice algo en lo que también lleva razón: todos tenemos complejos, seamos de una forma u otra. Así lo explica: "pero también es verdad que la gran mayoría de guapos y guapas que he conocido esconden un complejo con alguna parte de su físico que al resto de la humanidad le parecería absurdo".