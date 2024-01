"Pasapalabra" es un programa de televisión de origen español que ha tenido versiones en varios países. El formato del programa consiste en un concurso de preguntas y respuestas en el que dos equipos compiten para acumular segundos que luego se utilizan en una fase final denominada "el rosco".

En la primera parte del programa, los concursantes deben responder preguntas de diferentes categorías (como cultura general, deportes, ciencia, música, etc.). Si un concursante no sabe la respuesta, puede decir "pasapalabra" y pasar a la siguiente pregunta. Cada respuesta correcta suma segundos al tiempo total que se utilizará en "el rosco".

La parte más conocida y emocionante del programa es "el rosco". En esta fase, a un concursante se le presentan 25 palabras con una letra inicial y debe dar la palabra correcta que empiece con esa letra en un tiempo limitado. Cada palabra correcta suma dinero al bote del programa. Si el concursante completa "el rosco" sin errores, gana el dinero acumulado hasta ese momento.

El programa ha sido muy popular debido a su dinámica entretenida y emocionante, y ha sido adaptado en varios países con variaciones en las reglas y el nombre del programa.

Saltan las alarmas

Saltan las alarmas con un intento de soborno en Pasapalabra. Las cámaras captaron un movimiento en pleno directo cuando uno de los concursantes, atascado en la prueba de adivinar la canción, pidió de manera cómica un poco de ayuda adicional a Roberto Leal.

A pesar de su amplio conocimiento y de ser amigo de los protagonistas de esta canción, a Jordi Évole le ha desesperado la prueba; por no hablar de Eva Hache, que le ha dejado directamente sin palabras. Y es que a estos dos invitados se le ha complicado el panel y han agotado todos los segundos a base de pedir nuevas pistas. Tanto es así que Leal se ha mostrado comprensible y les ha regalado una pista de más que, sin embargo, no han sabido aprovechar.

Sin segundos a la vista

"¿Por qué seré tan lerda yo con la música?", suspiraba a la desesperada la humorista, que lanzó un título totalmente aleatorio: "Recreo". El que no se lo podía creer era Jordi Évole, amigo de los cantantes: "Me la tenéis que chivar. Cuando vuelva a Cornellà me van a matar, no puedo fallar una canción de Estopa". Con tres segundos aún por delante que tenía la oportunidad de salvar para el equipo naranja, el periodista se lanzó a la desesperada: "50 euros y me lo dices".

Roberto Leal, sorprendido, le respondió que "no podía", y Évole volvió a intentarlo tarareando una melodía en la que incluyó las palabras "sueño" y "hasta luego". Sin embargo, el concursante no estuvo fino y erró de nuevo en su intento de llevarse la prueba. Los segundos siguieron disminuyendo y entonces el periodista deseó que la canción no fuera de sus amigos.

A pesar de que la penúltima pista les diera todo mascado, no fueron capaz de resolver el enigma. El título de la canción era un sinónimo de la canción "existir", pero pese a haber "tirado muy bien los dos", la solución no fue "ni ser, ni estar, ni parecer". La tensión aumentaba y "por la friolera de un segundo" los concursantes trataron de jugar todas sus cartas. "Por un segundo nos podemos partir la cara tú y yo", lanzó entre risas la humorista.

En ese momento, la última pista desveló que la otra voz era la de Rozalén, que provocó que Évole se desesperara aún más: "Esque soy muy amigo de los dos". Eva Hache no dudó en responder: "Pues me alegro mucho". Los concursantes siguieron dándole vueltas pero a ninguno se le encendía la bombilla. Finalmente, Hache estuvo fina y lanzó la respuesta acertada: 'Vivir'.