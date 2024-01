Como cada semana, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a descargarse en la revista 'Lecturas'. El presentador de televisión ha aprovechdo su lugar en el medio de comunicación para cargar duramente contra las puertas que se le han abierto a Belén Esteban desde la cancelación de Sálvame.

Y no es que el presentador critique a la que fuera su compañera de platós durante más de una década; al contrario, lo hace con los que, después de tenderle una mano, se la han quitado de repente. "La historia es más o menos así: una productora quería fichar a Belén Esteban para ser jurado de un concurso de baile, pero aseguran que la presidenta de RTVE se ha negado", comenza relatando Jorge Javier.

El que fuera uno de los presentadores más queridos de Telecinco ha salido en defensa de su compañera y amiga. Y es que ella no sería ni el primer ni el último fichaje de Mediaset que desembarca en la cadena pública después de navegar a la deriva con el hundimiento del programa de su vida.

Jorge Javier hace sarcasmo del hecho de que muchos señalen una ‘salvamización’ del formato: "Cómo vamos a pagar con nuestros impuestos a gente como Belén. También habrá televidentes que paguen sus impuestos que deseen ver en la televisión de todos a Belén, digo yo". El presentador de otros formatos como 'Cuentos Chinos' considera perfectamente apta a la colaboradora televisiva para participar en un concurso de baile, en los que incluso tiene experiencia: "No olvidemos que se alzó con el triunfo en el ‘Más que baile’ de Mediaset frente a Edurne".

Crítico contra Ana Obregón

La indignación de Jorge Javier Vázquez escala hasta el punto de compararla con Ana Obregón, de la que asegura que "vende más cuando Lequio habla de ella"; o incluso con Isabel Pantoja: "Son personajes que venden más en ausencia que en presencia".

Mientras tanto Belén Esteban sigue a lo suyo. Hace unos días publicó en su Instagram una fotografía junto a un enigmático mensaje: "Empieza una nueva era...". A pesar de no saber de qué se trata, su compañera María Patiño, de la cual se rumorea que pronto empezará proyecto con Netflix, no dudaba en comentar: "No lo dudes.. en este nuevo mundo, nadie tiene la capacidad de retirarte. El público es tuyo... Es nuestro".

¿De qué se trata lo que la colaboradora tiene entre manos? Por lo pronto, la segunda parte de Sálvese Quien Pueda se estrenará el próximo 1 de febrero y todo apunta que ella estará incluida en el reparto.