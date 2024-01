Nebulossa están en un buen momento antes de participar en el Benidorm Fest 2024. El grupo formado por Mery Bas y Mark Dasousa ultima su viaje hacia la ciudad alicantina después de que 'Zorra', el tema con el que participarán en el certamen musical de TVE, se haya convertido en la primera canción de esta edición en superar el millón de reproducciones en Spotify, además de ser una de las más virales. En plena cuenta atrás, YOTELE habla con Mery Blas, vocalista de Nebulossa, sobre muchos

La semana que viene ya os marcháis a Benidorm para ensayar en el escenario del Palau de L'Illa. ¿Cómo estáis llevando los ensayos hasta el momento?

La verdad es que muy bien. Estabamos preparándonos, sobre todo yo, porque con el tema de clases de canto... Sigo haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora. Lo único es que, por ejemplo, el tema de coreografía lo había dejado un poco aparcado porque ya habíamos preparado el directo en su día. Me estoy preparando para este tema con mi amiga Vero, que es la misma que me preparó el directo.

Por lo que me has dicho, algo de coreografía va a haber en vuestra actuación, ¿no?

A ver, no puedo contar nada, pero te digo que realmente coreografía como tal no va a haber, porque tampoco queremos perder nuestra esencia. No nos vamos a volver locas. No queremos tampoco dar ningún tipo de espectáculo en el que luego no seamos nosotros y no esté en mis conciertos como grupo. Es no perder nuestra esencia. No sé si tú has visto algún concierto que hemos dado por ahí, pero vamos, algo tienes que hacer. Es preciso.

Aparte del tema de ensayos y tal, ¿cómo habéis vivido estas semanas desde que os anunciaron que ibais a participar en esta edición del Benidorm Fest?

¿Sabes qué pasa? Que como tenemos nuestros respectivos trabajos, hay una especia de 'nebulosa' entre todos respecto a todo lo que está pasando. Sabemos que hemos sido la canción más viral, , pero claro, al estar ocupados, tampoco te creas que nos podemos regodear con todo esto. Entonces, lo estamos llevando bien. Emocionadas y muy contentas porque estamos muy felices por todo lo que está pasando, pero realmente estamos ahí concentrados en lo nuestro y punto. Ya está.

"No nos vamos a volver locas. No queremos tampoco dar ningún tipo de espectáculo en el que luego no seamos nosotros". Mery Blas - Vocalista de Nebulossa, grupo participante del Benidorm Fest 2024

En este momento y con los datos en la mano, 'Zorra' es la canción más viral de este Benidorm Fest. Hábeis sido la primera canción en superar el millón de reproducciones en Spotify. ¿Cómo estáis viviendo esta gran acogida por parte del público?

Es una cosa que estamos ahí sorprendidas porque no esperábamos todo esto. Para nada. Estamos emocionadas por todas las muestras de cariño que estamos recibiendo. No te puedes imaginar la gente haciendo vídeos en TikTok, red en la que la canción ha sido viral. Sabíamos que la canción iba a gustar, porque yo la llevo muy dentro de mí. Al igual que yo me siento súper identificada, pues cómo no se va a sentir así la gente que la escucha, sobre todo, las personas que haya pasado por las mismas situaciones que he pasado yo, porque creo que somos muchas. Entonces, claro, creo que todo esto se está haciendo supergrande por el hecho de que la gente se está sintiendo identificada con la canción y la está haciendo suya. Entonces, claro, es una manera también de decir que la gente está sacando todo lo que lleva dentro. Entonces, hacía mucha falta esta canción realmente.

'Zorra' no es una canción más para muchos, sino un himno.

Es que tiene un mensaje tan liberador, tan empoderante y reivindicativo que hay que romper con todos esos temas. Encima, si ves el vídeo, ahí estamos plasmando un poco todo lo que dice la canción. Desde romper con el edadismo y todos los tabús con el tema hasta ese guiño que hemos hecho a Manuela Trasobares. Está todo ahí. La directora, que fue Laia Lluch, acertó, pero no veas cómo.

¿Habéis tenido algún tipo mensaje de Manuela Trasobares tras ese guiño en el videoclip de 'Zorra'?

No nos hemos enterado mucho, pero la gente de comunicación sí que ha estado hablando con ella y la verdad es que también está muy emocionada con todo esto.

"Al igual que yo me siento súper identificada con 'Zorra', pues cómo no se va a sentir así la gente que la escucha, sobre todo, las personas que haya pasado por las mismas situaciones que he pasado yo, porque creo que somos muchas" Mery Blas - Vocalista de Nebulossa, grupo participante del Benidorm Fest 2024

También hay numerosas personas que compara, en cierta manera, 'Zorra' como himno con 'Ay mamá'. ¿Cómo os siente esta comparación?

A mí me parece fantástica que me comparen con Rigoberta. Es como si me comparasen con Ana Torroja. Son artistas que me siento muy identificada porque las he escuchado mucho y porque me encantan.

Además de ser la canción más viral, hay incluso gente que está planeado ir al Palau de L'Illa con camisetas apoyándoos y dispuesta de darlo todo durante vuesta actuación en directo. ¿Ese condicionante os ayudará a darlo todo cuando hagáis vuestro número?

La verdad es que no sé lo que va a pasar. Nuestros conciertos siempre han sido muy humildes, con más o menos gente. También no hemos tenido a nadie, pero la poco gente que ha venido siempre ha estado coreando nuestras canciones. O sea, siempre hemos estado súper felices subiendo nuestros peldaños poco a poco, pero esto... No sé lo que va a pasar, pero la verdad es que la gente responde igual como está respondiendo con todo el tema de mensajes y video, vamos a alucinar un poco. Creo que el pabellón se va a romper. Me gustaría poder hacer la actuación bien, pero no sé qué va a pasar, porque yo me estoy imaginando ya a la gente cantando toda la canción. Si me lo imagino, puede ser algo muy grande.

"Creo que el Palau de L'Illa de Benidorm se va a romper con 'Zorra'. Me gustaría poder hacer la actuación bien, pero no sé qué va a pasar, porque yo me estoy imaginando ya a la gente cantando toda la canción" Mery Blas - Vocalista de Nebulossa, grupo participante del Benidorm Fest 2024

¿Pero estáis preparados para que el Palau de L'Illa se caiga, por ejemplo, correando el 'Zorra, zorra, zorra' de una parte de la canción?

Eso también creo yo, pero mientras se rompa las gradas ni pase nada... Es que la canción da para todo eso y con todo lo que está pasando, yo no sé allí mucha capacidad de gente habrá. Creo que unas 3000 personas. Imagínate a todas ellas coreándolas. No hay nadie que haya dicho, salvo temas de haters, y todo eso, pero te puedo decir que todo el mundo nos está diciendo lo que le gusta la canción, cómo le está llegando la canción, ¿sabes? Es que es tan bonito todo lo que está pasando.

Además, también es importante de que este Benidorm Fest no solo hay diversidad musical, sino también de edad. Vosotros estáis demostrando que sois la canción más viral y sois los veteranos de los 16 participantes.

Es muy bonito que haya diversidad, que haya diferentes estilos y diferentes edades. Sharon, en la presentación de Sevilla, ya lo dijo. Daba las gracias al Benidorm Fest por todo el apoyo, sobre todo, por lo que te he comentado antes, lo del tema del edadismo. De hecho, ha habido comentarios en Youtube que he visto que ponía 'La vieja está donde va'. Entonces, los tienes que aparcar porque dices 'Bueno, hay gente a la que solo le gusta ir a hacer daño', porque viejos, si no te pasa nada, se supone que todos llegaremos a serlos.

Viejos, pero con la canción más viral de esta edición del Benidorm Fest hasta el momento.

Fíjate, exacto.

También es destacable el compañerismo que tenéis todos los participantes de este Benidorm Fest 2024. ¿Eso también es importante a la hora de participante un festival tan mediático y con cierta presión social?

Sí. Es superbonito lo que está pasando. Además, en el grupo de Whatsapp y todo, hay bastante unión y no nos conocemos realmente porque nos hemos visto cuatro veces más o menos. Ya me lo han comentado varias personas que el perfil de artistas que estamos ahí es gente que es muy humilde, que solo quiere estar en armonía, que eso es muy importante. No hay lucha de egos. Queremos hacer nuestro espectáculo y dar visibilidad a nuestro proyecto. Creo que cada uno de nosotras y pasarlo lo mejor posible.

"Ha habido comentarios en YouTube que ponía 'La vieja está donde va'. Entonces, los tienes que aparcar porque dices 'Bueno, hay gente a la que solo le gusta ir a hacer daño', porque viejos, si no te pasa nada, se supone que todos llegaremos a serlos" Mery Blas - Vocalista de Nebulossa, grupo participante del Benidorm Fest 2024

¿Tenéis algún favorito?

Muchas canciones, la verdad. Por afinidad, cuando me enteré de que Miss Cafeína estaba, no me lo podía creer. Soy superfan de ellos. Me emocioné un montón. De hecho, nos presentamos al Benidorm Fest porque, en la primera edición, vi a Rigoberta, que también soy muy fan, cuando nadie la conocía, como quien dice, ¿no? O solo el sector, a lo mejor, del indie, y a Varry Brava, a mí me encantan. Y fue cuando decidí 'Ostras, nos podía presentar, ¿no?'. Vi que también era una oportunidad y que también lo que era la edición se estaba abriendo a nuevos estilos musicales.

Por afinidad, a mí 'Bla bla bla' me encanta, pero también la de Almácor, que curiosamente nos la pusieron para un vídeo reacción (para las redes sociales en la que cada uno escuchabamos la canción de otro participante antes de que saliesen). Y la verdad es que también me encanta, pero también la de St. Pedro. También me encanta la de Yoly. La María Pelaé no es mi estilo, pero también me parece una artistaza y la de Sofía Coll también. Es que te podría decir todo. Estamos con un poco con el corazón dividido.

¿Habéis hecho algún tipo de promesa si ganáis el Benidorm Fest y vais a Eurovisión?

Para mí, somos superganadores con todo lo que está pasando, y yo siempre le doy las gracias al universo. Pienso en cómo puedo corresponder a todo lo que se me está dando y creo que, dentro de mis posibilidades, mi pensamiento está en todo lo que yo pueda ayudar a cualquier artista, cualquier persona e intento contestar a todos los mensajes que me llegan. Muchas veces es imposible, porque es una locura. Entonces, pues entregarme y dar mi amor a todo el mundo y ayudar como buenamente pueda. Ese es mi lema.

"No hay lucha de egos entre los participantes del Benidorm Fest 2024" Mery Blas - Vocalista de Nebulossa, grupo participante del Benidorm Fest 2024

Ya me has dicho que no puedes contar nada de la actuación, pero, te propongo un juego. Quiero que me compares vuestro número de 'Zorra' en el Benidorm Fest con diferentes cosas. Si vuesta actuación sería un color, ¿qué color sería?

Si fuera un color sería muy nebulosa.

Color nebulosa, ¿cómo sería? ¿azul, oscuro, rojo...?

Eso ya lo tendrías que deducir tú (risas). Las nebulosas tienen muchas tonalidades.

Las estrellas pueden ser de muchos colores...

Claro.

Si fuese una época, ¿cuál seria?

Ochentera.

¿Y si fuese una palabra?

Sería 'Zorra' (Risas).

¿Y si fuese un número?

Sería el 8, el infinito.