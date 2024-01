Usoa Zubiria se muestra tajante a las informaciones publicadas tras conocerse que abandonaba la corresponsalía de RTVE en Jerusalén hace unas semanas. La periodista ha desmentido de manera contundente que dejase por motivos profesionales y de presiones internas este puesto de los servicios informativos de la cadena pública.

"Mi marcha de Jerusalén se debe a motivos estrictamente personales, no profesionales y mucho menos a ningún tipo de presión", aseguró la periodista en un tuit publicado en su perfil de Twitter (ahora X).

Zubria responde así a la información publicada por El Debate, que, citando fuentes internas de la corporación, aseguraba que la periodista, supuestamente, tomó la decisión de dejar la corresponsalía de Jerusalén por presiones internas de Yolanda Álvarez, actual corresponsal de RTVE en Asia-Pacífico y excorresponsal en el país hébreo, para que informase de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza desde una posición favorable a Palestina.

La propia Yolanda Álvarez también desmintió esta información en redes sociales, pidiendo al mencionado medio que se retractase de dicha publicación: "Espero que rectifiquen esta publicación falsa sobre mí. Nunca he llamado a Usoa ni he dado indicaciones sobre la cobertura del conflicto. No habéis contrastado conmigo. No rectificar sería calumnia".

Cabe recordar que, a finales del pasado mes de diciembre, Usoa Zubiria anunció que abandona la corresponsalía de la cadena pública en Jerusalén (Israel) a través de un post publicado en su cuenta oficial de Twitter (ahora X): "Una decisión difícil, pero muy meditada. La tomo por motivos personales y no profesionales. Gracias a RTVE por su confianza y gracias a todos los compañeros que me habéis apoyado durante este año".

El anuncio de Zubiria se produjo en mitad de la guerra de Israel y Hamás en la franja de Gaza, un conflicto que cubrió desde su inicio, el pasado 7 de octubre, siendo constantes sus apariciones en los Telediario de TVE desde entonces.