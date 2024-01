La isla de las tentaciones 7 se está convirtiendo en la edición con mayor número de abandonos, y eso que el programa no ha hecho más que comenzar. A la salida de Rober Aranda y Alba Casillas se suma el abandono de Andrea Bueno y Álvaro: los primeros por la falta de adaptación al formato por parte de Rober, y los segundos por los celos desmedidos de Andrea Bueno: "¡me largo! Paso ya de todo y me vuelvo a Málaga (...). No estoy bien, no tengo fuerzas. No quiero ver a nadie ahora mismo".