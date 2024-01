Lucía Sánchez fue una de las concursantes menos esperadas de 'GH Dúo' ya que creíamos que la gaditana se quería alejar de la tele durante un tiempo y más después de todas las movidas que tiene a sus espaldad con su ex (si es lo que es ahora) Isaac Torres. Pero por si esto fuera poco, Lucía confesaba su sueldo mensual y entraba en la casa como particimante del único trío junto a Mayka de 'La isla de las tentaciones' y Manuel (su también ex). Sí, el de la manita 'relajá'.

No sabemos qué tiene la casa de 'Gran Hermano' que hace que todos los que están allí empiecen a largar cosas sobre su vida como si no hubiera 300 cámaras grabando. Y es que, Lucía se ha quedado a gusto contando cómo es su relación con Isaac Torres a pesar todas sus idas y venidas y una hija en común ya que la influencer siempre dijo que no iba a hacer público ese tema.

Lucía Sánchez habla de su relación con Isaac Torres

Pero Lucía se sentía cómoda y como sus compañeros le preguntaron ella largó de lo lindo empezando por contar cómo fue una de sus tantas rupturas con Isaac coincidiendo con su embarazo.

"Estábamos peleados, le digo que estoy embarazada y volvemos por la efusividad. Le llaman de un reality de Latinoamérica y me dice que se pira, me faltó besarle los pies para que no se fuera. Me dijo que confiase en él, pero hizo tríos, se acostó con dos o tres. Vuelve y la burbuja se explota, yo tengo a la niña y él dice que quiere formar una familia", empieza diciendo.

Lucía cuenta lo que pasó con su ex cuando fue a un reality latino 😱



🔁 Lucía, siempre contigo

❤️ Qué fuerteeee#GHDúoDBT1 pic.twitter.com/cjx6WVrEJx — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de enero de 2024

Sus compañeros se quedan flipando ante tal telenovela y cuando le preguntan si volvería con él ella tien claro que no pero que es obvio que "sigue enamorada de él". Además, ojito a esto, cuenta que nada más nacer la niña Isaac ya la estaba diciendo de tener otro bebé. OMG.

Ante la alucinación de todos sus compañeros con esta historia Marta López decidía darle un consejo a Lucía para que deje de una vez esa relación tóxica. "Como mujer y como pareja te está faltando el respeto y te está haciendo daño continuamente. Te estás perdiendo tanta vida fuera tan bonita...", le decía mientras el resto apoyaba estas palabras.

Lucía cuenta en qué momento decidieron ser padres

Por supuesto, ninguno de sus compañeros se podía creer como en una relación de tantas idas y venidas e infidelidades la pareja decidió traer una criatura al mundo pero Lucía no tenía ningún reparo en volver a explicarlo:

"Yo estaba tan enamorada que dije: 'vale'. Soy consciente de que se me fue la olla, también es verdad que él es muy cariñoso con la niña, quiere mucho a esa hija y por esa parte estoy tranquila".