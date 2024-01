Los seguidores de la mujer de Kiko Matamoros están preocupados por su estado de salud, sobre todo después de una de sus publicaciones en las redes sociales, donde Marta López Álamo lo cuenta todo: "Escalofríos y aturdida".

Y es que, tras una noche en la que la mujer de Kiko Matamoros tuvo evento, la mañana ha sido bien distinta. "Me he despertado como con escalofríos y arturdida", explica en una publicación, done asegura que "tengo que terminar la práctica de la uni, dos grabaciones, hacer maleta y he perdido media mañana sin poder moverme". Es más, asegura que tenía una reunión que tuvo que posponer debido a lo mal que se encontraba.

Finalmente, la modelo asegura que "no soporto estar mala".

Relación sentimental

Marta López Álamo, nacida en Granada en 1997, emergió como una figura destacada en 2019, ganando reconocimiento principalmente por su relación sentimental con Kiko Matamoros. A pesar de las expectativas de que su unión sería efímera debido a la diferencia de edad, la pareja contrajo matrimonio en Madrid el 2 de junio, sorprendiendo a muchos.

Sin embargo, apenas un mes después, la modelo compartió abiertamente que atraviesa un periodo complicado en su vida. En una declaración sincera a través de su cuenta de Instagram, expresó: "No estoy en mi mejor momento anímicamente y por eso no me veis mucho por aquí. Me siento un poco desmotivada con todo, y aunque intente ser positiva, a veces no sale. Os lo quería contar porque no me veis por aquí mucho (en stories) por eso, y si os pasa, no estáis solo".

Aunque se vislumbra un atisbo de esperanza en su mensaje, es evidente que las cosas no van según lo planeado para Marta López Álamo. Aunque no ha profundizado en los motivos detrás de su situación, en las redes sociales han surgido diversos rumores. Algunos especulan sobre posibles problemas laborales, otros sugieren que podría estar relacionado con la negatividad que recibe en las redes sociales, y hay quienes apuntan hacia una supuesta crisis en su matrimonio con Kiko Matamoros.

Hasta el momento, Kiko Matamoros ha optado por el silencio en relación con la situación de Marta López Álamo. No ha emitido ningún mensaje público de apoyo a su esposa ni ha abordado la posibilidad de una crisis sentimental entre ambos. El misterio en torno a la situación personal de la pareja ha generado un interés significativo en las redes sociales, donde la especulación y la incertidumbre están en aumento.