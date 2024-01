Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Además, antes trabajó como reportera en El programa de Ana Rosa, de donde salió tras salir a la luz so sonada relación con Antonio David Flores en plena polémica en la cadena por la docuserie de Rocío Carrasco. Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer.

Hasta el momento no se había pronunciado sobre lo que pasó con Antonio David. Los seguidores de la influencer recordarán como anunció su ruptura. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el pero momento de mi vida".

Desde ese momento, no volvió a sacar el tema.

Su confesión

Riesco es una persona muy activa en redes sociales que interactúa siempre que puede con sus seguidores en Instagram. A menudo, es ella la que cuenta detalles sobre su vida a los followers pero esta vez ha querido que sea ellos los que pregunten sobre aspectos íntimos de su vida.

La reportera, dedicada a su comunidad, no ha dudado en contar son filtros a las preguntas. Incluso a un tema tabú hasta el momento, su ruptura con Antonio David.

A la pregunta "Antonio David. Ya está el tema zanjado interiormente? Pasé una ruptura y aún sin superar", Riesco no ha dudado en ser clara. "Está el tema zanjado interiormente. Lo que me faltaba por zanjar era darme cuenta de que esa persona no me quería, ni me quiso nunca y me lo dejó demostrado en las últimas acciones que hizo. Estaba muy equivocada con él y eso me hizo darme cuenta de que no debía estar triste por él. Cuando estás enamorada de alguien no escuchas las cosas que no quieres escuchar. Pero un día empiezas a darte cuenta de cosas que no querías ver. Me di cuenta de que la persona de la que me había enamorado no estaba ahí en el peor momento. Te das cuenta de que tú estabas equivocada y el resto no"