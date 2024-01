Algunas citas de 'First Dates' acaban siendo un éxito rotundo para sus protagonistas, pero otras terminan siendo una auténtica decepción. Lo segundo es lo que le ocurrió a Mari Carmen, que no congenió en absoluto con Ricard y tomó una drástica decisión. En vez de esperar al momento en que ambos debían decidir si querían seguir conociéndose, optó por dar plantón y abandonar la cena antes del postre.

"Tu vida y la mía son muy diferentes, entonces no vamos a coincidir", dijo Mari Carmen. "Tú buscas a alguien que piense como tú y que sea como tú", apuntó Ricard, a lo que ella respondió de forma afirmativa: "Sí, exacto". "Qué aburrido", soltó entonces el soltero, unas palabras que su cita no encajó nada bien en unos totales a cámara: "Es que me ha llamado aburrida. Primero me ha llamado estirada, luego aburrida".

Como estaba claro que cada uno se iba a ir por separado, Mari Carmen optó por no perder el tiempo y se marchó precipitadamente de la cita. "Te quería explicar una cosa. Yo me marcho, porque no estoy cómoda. Lo siento mucho y espero que tengas mucha suerte". Después de estrecharle la mano a Ricard, se levantó de su silla y abandonó el restaurante.

Acto seguido, Sobera llegó a la mesa para preguntarle al comensal por lo que había ocurrido: "Imagino que te quieres marchar. ¿Qué ha pasado?". "No lo sé", respondió él sin saber dar más explicaciones. "No pasa nada, esto a veces ocurre. Por lo menos habéis aguantado hasta el postre", dijo el presentador para poner un toque de humor.

Hablando con el equipo del programa, Ricard reconoció que no le había gustado la espantada de Mari Carmen: "Yo no lo hubiera hecho nunca. Hubiera terminado la cita como dos amigos que nos acabamos de conocer y ya está". "Eso de levantarse e irse... Pues no lo encuentro correcto", aseguró.