Noemí Galera y Manu Guix han reaccionado a los duros ataques de Iván Ferreiro a 'Operación Triunfo'. En una entrevista, el cantante arremetió sin piedad contra el formato televisivo, llegando a afirmar que sus responsables "juegan con los sueños" de las personas que entran en la Academia: "El 90% o el 99% van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen en el programa".

Y no solo, sino que Ferreiro también cargó contra Tinet Rubira, productor ejecutivo del talent show, y contra el claustro de profesores: "Me parece que son unos unos cantamañanas todos". "Les llamo cantamañanas y todo esto, pero alguien les da el trabajo y hay que trabajar de lo que sea. Pero no estoy para nada con la competición y con la televisión", añadió.

Esta mañana, en el repaso de la gala de ayer, la directora de la Academia ha aprovechado para reaccionar a las palabras de Ferreiro. Lo ha hecho después de que Manu Guix hiciera una valoración sobre la actuación grupal: "Ahora estamos en un punto en el que todo tiene que estar bien. Desde ya. Elevemos el nivel. Pero bueno, podría haber sido un desastre y no lo ha sido".

En ese mismo instante, Noemí ha hecho un apunte que, como es lógico, ninguno de los concursantes ha entendido. "Igual te llaman cantamañanas", ha dicho antes de soltar una sonora carcajada, dejando claro que no le da ninguna importancia a los desprecios de Ferreiro. "¡Pues quizás sí!", se ha limitado a responder el director musical, que también se ha tomado con humor esta situación.