La desilusión también es una emoción muy presente entre los comensales que acuden a 'First Dates' a encontrar el amor e, incluso, cumplir sus sueños. Esto es lo que le ocurrió a Rafael, un chico mallorquín que se decepcionó nada más entrar en el restaurante del programa de Cuatro porque no se cumplió un deseo que tenía de ver a su presentador favorito.

"Estoy bien, pero tenía unas grandes expectativas por ver a Carlos Sobera, pero tú estás estupendamente, eres un encanto", le expresó Rafael a Elsa Anka, que no dudó en responderle con una gran dosis de empatía: "Te lo agradezco, me habías dejado un poco triste". "Triste estoy yo", le contestó el chico.

Y es que Rafael se confesó como el "fan número uno" del comunicador en aquellos primeros minutos en el local del espacio de Cuatro: "Es verdad que la señorita que había era una pasada, espectacular y maravillosa, pero Carlos Sobera es Carlos Sobera".

Pasada esta decepción inicial, Rafael conoció a Marta, una monitora infantil que afirmó que su crush era Rafa Mora: "Soy el ejemplo de que las apariencias engañan porque siempre se piensan que soy muy borde y que voy de dura. Pero luego me conocen y cambian de opinión".

Una vez sentados en la mesa, ambos intentaron conocerse mejor, pero no llegaron a conectar después de hablar de asuntos como trabajo, viajes y sexo. "¿Qué personaje es este? No lo entiendo", afirmó Marta sobre Rafael en un total ante las cámaras del programa.

En 'La decisión final', ambos rechazaron tener una segunda cita con el otro fuera del restaurante de 'First Dates'. "Me ha hablado de cosas que no he entendido. Creo que si coincidimos mucho, seguramente me sacaría de quicio y me pondría de los nervios", aseguró Marta antes de marcharse del programa.