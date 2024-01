Adara Molinero es una de las caras conocidas de Telecinco más activa en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram comparte el día a día junto a su hijo Martín, fruto de su relación con el exconcursante y ganador de Gran Hermano Revolution, Hugo Sierra, o los planes que hace con su madre, Elena Rodríguez, próxima concursante de GH DÚO o sus outfits. Precisamente, su look para Nochevieja ha sido el responsable de que la madrileña haya vuelto a suscitar comentarios, en este caso de un ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, que no han pasado desapercibidos para los seguidores de la ex granhermana.

Ahora, la influencer ha sorprendido publicando en redes una emotiva declaración de amor. Bosco Martínez-Bordiú rompe su silencio sobre el cáncer: "Todo el proceso fue duro" Críticas Julen de la Guerra recibe críticas tras comentar el look más sexy de Adara Molinero. A través de su perfil de Instagram, la ganadora de 'GH VIP' se animaba a grabarse probándose su look para Fin de Año. Un sensual fitting que comienza con Adara en ropa interior y que termina con la influencer vestida con un atrevido conjunto formado por un pantalón de lentejuelas y una escotada chaqueta. Adara declara su amor La influencer se emociona simplemente viendo al pequeño, quien le ha llevado a lanzar una bonita reflexión sobre su maternidad tras fundirse con él en un cálido y efusivo abrazo. Para Adara, que ha vivido más allá de Hugo varios desengaños amorosos (Rodri Fuertes, Bosco...), su hijo es el verdadero amor de su vida. Lo que siente por él es completamente inexplicable y a la madrileña le cuesta describir con palabras este sentimiento. "Cómo se puede amar tanto a esta cosita. Siempre deseé ser madre y sabía que le iba a querer muchísimo, pero nunca pude llegar a imaginar que tanto", reflexiona a través de sus redes sociales, donde además, ha hablado de lo "duro" que es "ser mamá a veces". Sin embargo, Adara "le volvería a tener una y mil veces", pues Martín Sierra Molinero hizo que no solo su vida cambiase, sino que ella también lo hiciera y lo siga haciendo conforme él se hace mayor: "Él me cambió y me cambia, me hace ser mejor persona".